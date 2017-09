Fernando Flores triunfador en la novillada extremeña en Higuera la Real Fernando Flores. :: j. i. márquez El de Salvatierra de los Barros cuajó dos extraordinarias faenas en el festejo celebrado ayer JUAN IGNACIO MÁRQUEZ HIGUERA. Domingo, 17 septiembre 2017, 11:22

Entretenida novillada con picadores con cartel completamente extremeño, aunque tras el resultado final solo pueda erigirse como triunfador a uno de los tres actuantes, el novillero de Salvatierra de los Barros, Fernando Flores, que cuajó dos extraordinarias faenas.

El que abría plaza salió soso y sin envestida haciendo honor a su nombre 'Misigato', como es lógico tampoco lo arregló un mal puyazo y no se iniciaba con excesiva normalidad un tercio de banderillas que comenzó a trompicones. Sin embargo, fue centrando la envestida de su oponente Mario Palacios desde los primeros compases de su faena de muleta, pese a que ésta se desarrollaba sin demasiada limpieza. El novillo le propinó un puntazo en la parte baja de la pierna que hizo brotar la sangre y terminó con el joven cacereño en la enfermería. Tuvo que entrar a matar Fernando Flores que ejecutó la suerte a la perfección. La intervención de los servicios médicos propició que aunque se corrió el turno al quinto lugar pudiera regresar Mario Palacios para dar cuenta de 'Enfadado' cuya muerte brindó a los sanitarios de la plaza. El público ovacionó al de Cañamero en su regreso con algunos puntos interiores y exteriores en la parte baja de su pierna izquierda. Media estocada bien colocada le bastó para recibir una oreja.

Con el segundo de la tarde vimos el primer cambio a mejor de un festejo que comenzó a crecer a partir de ese momento. Recibió con extraordinarios lances Fernando Flores. Respondón en banderillas no se amilanó este negro de Villalobillos que recibió buenos muletazos rodilla en tierra en el arranque con la muleta para llevarlo al centro del ruedo donde el de Salvatierra le hizo faena. Pinchazo, media y descabello certero no daban más que para una oreja.

El quinto de la tarde, lidiado en cuarto lugar, era un bonito colorado ojo de perdiz con las defensas bien pertrechadas, al que fue templando el joven novillero de Salvatierra. Fernando Flores volvió a derrochar torería y buen hacer, ejecutando una faena con transmisión que llegó a los tendidos. Lo vimos con mucho sitio sabiendo entrar y salir con facilidad de la cara del toro. Terminó sometiendo por completo a 'Habilitado' en una faena larga con 'arreones' que animaban aún más la tarde. Estocada certera, arriba y dos orejas.

La gran ilusión de la parroquia local estaba en volver a ver al ídolo de la casa, David Bolsico, que disfrutó del respeto absoluto de la plaza haciéndose el silencio cada vez que iniciaba sus intervenciones. No lo tuvo fácil de recibo con 'Galapón', que también le complicó el quite. Entró a matar jugándosela, con mucho peligro, pero le salió bien. El novillo terminó rodado y solo eso era para recibir una oreja. En el sexto volvió a fajarse Bolsico tratando de matizar la envestida de 'Malpensado' al que había que bajarle la cara y así lo intentó hacer el novillero higuereño. Ovación para Luis Miguel Amado en banderillas y brindis al abuelo para emprender una faena lentita, llevada con tesón, temple, valentía y entrega hasta terminar gustándose más y más, a medida que avanzaba la lidia. Todo se malograba con la espada después de varios bajonazos que frenaban en seco la trayectoria hasta ese momento. No cabían más trofeos.