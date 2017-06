Hasta los niños se aburrieron con los toros de El Pilar en la primera de feria en Badajoz La mejor noticia de la tarde fue la nutrida presencia de pequeños en el nuevo palco infantil del coso de Pardaleras, que contó con la presencia de Morante en el primer toro PEPE ORANTOS Badajoz Viernes, 23 junio 2017, 13:23

Donde hay niños, hay alegría y ayer en el tendido número 3 de la plaza de toros de Badajoz había muchos niños. La FIT estrenaba su palco infantil en el que decenas de pequeños, entre siete y doce años, poblaban una amplia franja del graderío alto, acompañados por sus cuidadores, entre la expectación y la curiosidad de la que parecía su primera tarde de toros. A la espera de que saliera el primero de la feria estaban cuando una algarabía se armó entre ellos con la presencia de José Antonio Morante de la Puebla que, melena al viento, permaneció entre ellos durante la lidia de ese primer toro del ciclo pacense. Por desgracia, el resultado del festejo no va a ayudar a muchos de estos pequeños a recordar con fuerza esta tarde pero, al menos, tendrán una foto junto a uno de los maestros que destila más arte de la tauromaquia actual.

Ponce en estado puro

FICHA DEL FESTEJO uToros Seis toros de El Pilar nobles, sosos y sin transmisión ni fuerzas. Toreros Enrique Ponce, ovación y ovación. José María Manzanares, palmas y palmas. Roca Rey, ovación y una oreja. El limeño fue cogido en su primer intento de matar al sexto y sufrió una cornada en cara interna del muslo derecho a nivel del tercio superior interno del mismo, con afectación en la porción próxima del aductor mayor derecho. Plaza Media entrada en una tarde menos calurosa de los que se preveía. Se guardo un minuto de silencio por Iván Fandiño.

Abrió la feria el maestro de Chiva con un muy buen saludo al capote a su primero, antes de que este complicara mucho a su cuadrilla el tercio de banderillas. Inició su faena de muleta en el tercio con una tanda de derechazos en el que comenzó a obrar el milagro de los panes y los peces que tiene lugar en una plaza de toros cada vez que Ponce ve faena en un toro que, aparentemente, no la tiene. Una tanda en redondo para enmarcar y una serie de naturales sin enmendar la figura auguraban un triunfo que se fue alejando del esportón del valenciano a medida que el de El Pilar se quedaba sin fuerzas. Se dobló con él en el tercio antes de propinarle dos pinchazos y una estocada entera que convirtieron el triunfo en una sonora ovación.

Ahí acabó el balance artístico de la corrida del jueves en el coso de Pardaleras. A partir de entonces todo fue un ir y venir de toros sosos y sin sustancia cuya primera expresión fue el segundo de la tarde, que correspondió en turno a José María Manzanares y al que el alicantino ya leyó su falta de clase y fuerzas en el saludo capotero 'interruptus' que le administró. Embestía a trompicones el de El Pilar y Manzanares lo llevó por la periferia de su muleta reconociendo que no quería tener nada que ver con el salmantino. Un pinchazo y una estocada dejaron el resultado en palmas. Con el tercero Roca Rey no pudo ejecutar su repertorio efectista, ya que nunca mostró ni las fuerzas necesarias ni la clase suficiente para permitir el lucimiento del limeño, que siempre estuvo por encima de su enemigo. Tanta era la frustración de público y torero que el peruano quiso cerrar la faena por bernardinas y en la última el toro se partió una mano. Esta desgracia impidió cualquier suerte suprema decente y todo acabó con un bajonazo de libro.

En el cuarto Ponce lo intentó todo hasta que se dio cuenta de que tenía entre manos el peor ejemplar de la tarde. Ni el pitón derecho, ni el izquierdo sirvieron para el lucimiento del valenciano, que acabó matando a su oponente de un estoconazo antes de ser recompensado con una nueva ovación.

Si el segundo no fue del agrado de Manzanares, el quinto no le iba a gustar más. Enseguida demostró Dolls que sabía de sobra que no había agua en ese pozo y las tres tumbadas que se largó el de El Pilar a lo largo de la faena no hicieron más que refrendar su percepción. Mató de estocada casi entera que logró arrancar las palmas del respetable.

En el sexto de la tarde Roca Rey logró arrancar las primeras ovaciones de la tarde aun sin poder ejecutar su repertorio habitual en las tardes de triunfo. Sabía que se jugaba el trofeo en la estocada y a por ella fue hasta llevarse una aparatosa cogida en la que el astado llegó a empitonarle en su muslo derecho. Se repuso y herido volvió a entrar a matar para cobrar un nuevo bajonazo que fue obviado por el público que, ansioso por conceder algún trofeo, premió el arrojo y la valentía del limeño con una oreja.