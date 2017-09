Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín torearán el próximo día 30 en la Feria de Zafra IRINA CORTÉS ZAFRA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 09:11

El cartel de la Feria de San Miguel 2017 de Zafra se abre el día 30 de septiembe, a las 17.30 horas, con una corrida a pie con los matadores Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín. Este último repite ya que el pasado año también toreó en compañía de Morante de la Puebla y Miguel Ángel Silva.

El zafrense Silva se ha mostrado decepcionado en redes sociales por no participar un año después de haber tomado la alternativa en la misma plaza.«Me echan de mi plaza, en la que todas las tardes entreno. Donde hace un año tomé la alternativa y triunfaba ante la gente que quiero, donde se cumplía mi primer sueño. Me siento así y así lo cuento. Ahora me toca seguir puntuando, seguir dando argumentos...», escribe.

La Feria taurina de Zafra arranca el 30 de septiembre a las 17.30 horas. El segundo día de festejos, el domingo 1 de octubre, también a las 17.30 horas, se celebrará una corrida de rejones, con toros de la ganadería de Cayetano Muñoz para los rejoneadores Iván Valares, Antonio Pintiado, Carlos Domínguez, Alejandro Rivero, José Antonio Monesterio y Manuel Perera, alumnos de la Escuela taurina de la Diputación de Badajoz.

El festejo está organizado por Ruedos de Olivenza, perteneciente a la Fusión Internacional por la Tauromaquia. Desde la FIT informan de que la renovación y venta de abonos será el lunes 25 y martes 26 de septiembre en la taquilla de la plaza de toros, en horario de 17.00 a 21.00 horas. La venta de localidades sueltas será a partir del miércoles 27 de septiembre con el mismo horario, de 17.00 a 21.00 horas.

A partir del viernes 29 de septiembre las taquillas estarán abiertas de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Los días de festejo las taquillas estarán abiertas desde las 10 de la mañana hasta el comienzo del festejo.