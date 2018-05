Emilio de Justo: «Victorino ha sido clave en el resurgir de mi carrera» Emilio de Justo con un victorino en Vistalagre el 17 de febrero. :: hoy El de Torrejoncillo prepara en Sanlúcar el desafío ganadero que le enfrentará mañana a Ureña en Don Benito PEPE ORANTOS Badajoz Viernes, 4 mayo 2018, 08:18

El matador de toros torejoncillano Emilio de Justo debutará mañana en la Plaza de Toros de Don Benito con motivo del Desafío Ganadero en el que comparecerá en un mano a mano junto a Paco Ureña para matar reses de tres encastes distintos, representados por las ganaderías de Buenavista, Murube y Victorino Martín. De Justo, afincado temporalmente en Sanlúcar de Barrameda, afronta este compromiso a medio camino entre la ilusión y la responsabilidad al comparecer por primera vez esta temporada en un festejo mayor en su tierra.

DESAFÍO GANADERO Buenavista Propiedad de Clotilde Calvo, sus reses pastan en la finca 'Buenavista' en El Castillo de las Guardas (Sevilla). Murube Propiedad de la sociedad 'La Cobatilla S.A.' sus reses pastan en la finca 'La Cobatilla' de Utrera (Sevilla). Victorino Martín Propiedad de Victorino Martín García, sus reses pastan el 'Las Tiesas de Santa María' en Portezuelo (Cáceres).

-Teniendo en cuenta el atractivo que a priori tienen este tipo de festejos, ¿por qué cree que proliferan más?

-Creo que el sistema actual demanda otra cosa, pero pienso que el aficionado de verdad disfruta mucho más en una corrida con varios encastes en la que puede contemplar, apreciar y comparar muchos más matices que en otra con una sola ganadería. Igual que es bonito ver a tres toreros distintos compitiendo entre sí, también lo es ver a tres ganaderías de tres encastes tan diferentes competir entre sí.

-¿Cómo se prepara un torero para un compromiso como este en el que se va a encontrar toros tan distintos?

-Actualmente estoy afincado en Sanlúcar de Barrameda, cerca de mi apoderado y gran parte de mi cuadrilla, y es aquí donde me preparo físicamente y toreo de salón, pero sobre todo he tenido la inmensa suerte este invierno de llevar a cabo muchos tentaderos. Ha sido muy gratificante recibir las llamadas de tantos y tantos ganaderos que me han invitado a sus fincas en España, Francia y Portugal y me han permitido llegar a este inicio de temporada en un punto de preparación idóneo, después de haberme enfrentado a vacas de varios encastes.

-¿Por qué cree que casi se ha condenado a los toros de encaste Murube para las corridas de rejones?

-Yo personalmente no lo entiendo porque el toro de Murube siempre se ha caracterizado por la calidad y la clase de sus embestidas. Estos toros tienen un galope muy especial que les hace dar mucho juego en el toreo a caballo, pero hay ganaderías como las de José Murube, el Capea, Castillejo de Huebra o Bohórquez que están en un gran momento y es una pena que solo se lidien a caballo. Ojalá los dos toros que se lidian mañana de Murube saquen la calidad y la clase que llevan dentro y nos permitan a Ureña y a mí mostrar nuestro toreo.

-Se vuelve a ver las caras mañana con un victorino, en una nueva oportunidad para disfrutar con un animal de la A coronada, ¿cómo lo afronta?

-Con mucha alegría. Victorino ha sido clave en el resurgir de mi carrera. Durante mucho tiempo solo se sabía de mí por los triunfos en Francia ante los victorinos. La familia siempre me ha acogido con mucho cariño y a ellos les debo gran parte de lo que soy ahora mismo. Es la ganadería en la que di mis primeros pasos como torero, hice mucha tapia y con los años he disfrutado toreando allí como en ningún sitio. Soy muy feliz cada vez que puedo compartir el ruedo con un victorino.