Botín de El Juli en la goyesca de la Provenza Corrida bondadosa pero desigual de Garcigrande. Bautista, refinado y templado; discreto Cayetano BARQUERITO ARLES (FRANCIA). Domingo, 10 septiembre 2017, 10:18

Las dos estrellas invitadas para la décima tercera edición de la goyesca de Arles fueron el polifacético artista Hervé di Rosa, pintor, escultor, grabador, ceramista, platero, diseñador, ideólogo y bandera del llamado Arte Modesto, y un trompetista virtuoso, el venezolano Pacho Flores, que intervino en distintos pasajes de la fiesta acompañado por la Orquesta Chicuelo, titular de las funciones taurinas.

El cartel tenía gancho a pesar de no ser la primera, ni la segunda ni la tercera vez que El Juli y Juan Bautista mataban en Arles toros de Garcigrande. Era, además, el debut de Cayetano en el Anfiteatro y se le esperaba con curiosidad. Pero en la goyesca, fecha ya clásica del calendario francés, priman los decorados y la música, por ese orden y bien distanciados, sobre toros y toreros. La afición torista del país, que tiene voz y voto, se reserva para la segunda cita de la Feria del Arroz. Tres toros de Miura y tres de Ibán.

FICHA DEL FESTEJO uToros Cuatro toros de Domingo Hernández -el cuarto bis, sobrero- y dos -5º y 6º- de Garcigrande (Concha Escolar). uToreros El Juli, oreja tras aviso y dos orejas tras aviso. Juan Bautista, orea tras aviso y saludos tras aviso. Cayetano, silencio y saludos tras aviso. Picó bien muy bien Alberto Sandoval al segundo. Pares brillantes de Iván García y Joselito Rus. uPlaza. Arles. 1ª de la Feria del Arroz. Goyesca. Encapotado, templado. Casi lleno. 11.000 almas. Dos horas y cuarenta minutos de función. Un minuto de respeto en memoria de Dámaso González e Iván Fandiño. El luto, a la mexicana con un batir de palmas y la gente en pie.

A su antojo

La decoración fue una grata sorpresa. La corrida de garcigrandes de los dos hierros, no. Sino todo lo previsible que se ha hecho la ganadería cuando sale buena, y eso era parte del programa. El Juli anduvo a su santo antojo con el buen sobrero. Llegó a sacárselo de las mangas y las manos como los prestidigitadores los naipes de una baraja o los consejos de una chistera. Fue un faena de apabullante gobierno, sacudida por cites frontales de largo, molinetes cosidos con los de pecho o desplantes rumbosos, cambios de mano que rizaron y volvieron a rizar el toreo de mano baja en la suerte natural o la contraria. Un chorro. Todo pasó muy seguido -el ritmo sostenido fue clave- y El Juli no se cansó ni aburrió. Pero al cabo de cincuenta y pico muletazos ya no sabía que hacer porque no hubo otra cosa que hacer que dejar morir al toro de bravo. Y cortarle las orejas. La faena del primero, que quiso rajarse pero no lo consiguió, tuvo su parte técnica pero también su primor. Primorosa fue la faena de Juan Bautista al segundo, que se acostó más de una vez y, pareciendo sencillo, no lo fue tanto. Cayó en buenas manos. Afiligido, el toro tardeó cuando Juan Bautista lo citó a recibir con la espada, suerte que domina, pero siempre más adecuada con el toro que ataca y no el que espera. El Juli y Juan Bautista, atendiendo a petición popular, compartieron banderillas en los tercios de cuarto y quinto, solo que el cuarto se partió el tendón de la mano derecha en la última reunión. Un jarro de agua fría. Hacía mucho que El Juli no banderilleaba en público. No pareció tanto. Un quite de El Juli al modo de El Zapopán y otro de Juan Bautista por crinolinas a un quinto de la tarde venido debajo de golpe y porrazo después, provocaron cierto delirio.

El tercer toro, muy sangrado en varas, se vino abajo y Cayetano abrevió. El sexto, muy noble, animaba más. A Cayetano le pesaría el compromiso: la fuerza invasora de El Juli, la seguridad y el sitio de Juan Bautista. Y, luego, que se llevaran más de dos horas y media de festejo. Y la orquesta, que se pasó un poco. No mal rimada, el dibujo de algunos bellos muletazos sueltos, faena despegadita, sin apuros ni extravagancias. Pero menos entusiasmo del que suele gastarse Cayetano en citas de fuste.