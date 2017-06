Sueño cumplido de Juan del Álamo, que sale por la puerta grande

La segunda de las dos corridas de Alcurrucén jugadas en San Isidro fue más seria, voluminosa y variada que la primera. Completó corrida y rompió plaza un bellísimo toro de El Cortijillo, segundo hierro de la casa. La misma procedencia y parecido estilo. El compromiso de lidiar dentro de la semana torista de la feria se cumplió rigurosamente. Conjunto diverso. La cota de marca la pusieron muy alta dos toros de soberbio fondo: un tercero de singular calidad, protagonista de la muerte más de bravo de toda la feria, y un cuarto que remontó una zurra exagerada en el caballo y atacó muy de veras por las dos manos. En el cupo de los buenos entró el toro de El Cortijillo, de tanta viveza como elasticidad, de prontitud particular.

FICHA DE LA CORRIDA uToros. Cinco toros de Alcurrucén y uno -1º- de El Cortijillo (Pablo, Eduardo y José Luis Lozano), que completaba corrida. uToreros. El Cid, silencio y saludos. Joselito Adame, silencio tras aviso en los dos. Juan del Álamo, oreja con petición y oreja. Salió a hombros. uCuadrilla. Juan Francisco Peña se agarró muy bien con el tercero. Dos pares de ricos recursos de Roberto Jarocho al sexto. uPlaza. Madrid. 29ª de San Isidro. Bochorno, cielo plomizo. 17.000 almas. Dos horas y veinte minutos de función.

Los toros que no sumaron tampoco restaron. La agresividad temperamental del sexto, su manera de puntear engaños y frenarse, y hasta sus reniegos de huida, fueron de toro antiguo, díscolo y por tanto no manso. Al cabo de apenas doce viajes claros, el quinto se vino abajo, la cara alta antes de meterla entre las manos para oliscar buscando agua. El segundo, astifino desde la cepa al pitón, abierto y acodado de cuerna, no quiso pelea ni pretendió evitarla. Un toro «mansito», dicen los toreros.

La semana del toro está en Madrid pensada de siempre como un contraste de encastes. Alcurrucén hizo honor a sus raíces Núñez-Rincón. Abantos, fríos o distraídos de salida. Blandos en varas sin más excepción que la del cuarto, aunque esta fuera la corrida de más derribos de la feria. Listos para galopar en banderillas pero atentos a todo lo que se moviera, o a la espera si veían llegar antes de tiempo al rehiletero. Y, en fin, dos detalles clave: la alegría para venirse de largo y, en el caso de los tres toros de nota, el célebre tranco de más, que aquí quedó más que probado.

Después de verse las calidades de tres de los cinco toros de Rehuelga jugados el miércoles, los fijos del abono medirían con mayor exigencia la corrida, que fue del gusto de todos. Dos toros aplaudidos en el arrastre. Para el tercero, una ovación de trueno, no solo en el arrastre sino durante los casi dos minutos que el toro se estuvo tragando de pie su propia muerte con una resistencia memorable a doblar. Una de las estampas mejores de toda la feria.

Volvió a regir por enésima vez la regla mágica: un toro de Alcurrucén, otro más, le abre la puerta grande de Madrid a un torero. Juan del Álamo, en esta ocasión. La ocasión que llevaba buscando siete años, desde el día de su debut de novillero en las Ventas, y que se le iba resistiendo un año tras otro, en San Isidro y fuera de San Isidro, con novillos y toros de muy variada condición, y una gota indispensable de fortuna en los sorteos, pero también con una tenacidad digna de mejor causa.

La miel en los labios tres o cuatro veces. Y vino ser a esta vez. Una oreja del toro de la corrida, que el torero de Ciudad Rodrigo entendió desde el mismo momento en que se le frenó de salida hasta en cuatro amagos de los de helar la sangre y con el que se acopló en una firme faena templada, de pura bragueta, muy ligada y bien tramada, señalada por pases enroscados de pecho antológicos, también por las soluciones de toreo cambiado en los remates o la improvisación en las aperturas. Faena de madurez por lo segura. Ni un enganchón del toro, que vino siempre entre acariciado y gobernado, las dos cosas. Lo más llamativo fue la manera de estar, más incluso que la forma de torear.

Hacía trece años que un torero de Salamanca no salía a hombros en Madrid. Y se tuvo la sensación de que en esta fecha de Alcurrucén iba a ser el día. Lo fue. No por un premio de dos orejas de un toro -el palco dejó en una la primera faena- sino por sumar una y otra. La otra, la del temperamental sexto toro, tras una faena de riesgo y resolución, sin florituras ni renuncios ni pasos atrás. La espada entró a tiempo en las dos bazas y Juan no cabía en sí de gozo. Nunca lo habían tratado en las Ventas con tanto respeto.

El Cid no lo vio claro con el toro de El Cortijillo, que no paró de engancharle la muleta, y se embarcó con el buen cuarto en una faena de más a menos -dos tandas en redondo bien reunidas en la apertura, toreo picudo al natural, pasos perdidos- y toda ella adornada por una pomposa teatralidad visible en las pausas y paseos. Con el lote de menos carácter Joselito Adame cerró su San Isidro sin más relieve que su toreo por alto a suerte cargada, de acento tan mexicano, y un par de tandas por toro en redondo bien templadas. La gente estuvo heladora sin mayor razón. Joselito acusaría el efecto de una refracción tan gratuita. Y, matador tan seguro, se atragantó con la espada.