Talavante regresa a Badajoz sin que pasen 24 horas de la cornada en Madrid

El diestro extremeño Alejandro Talavante, que ayer sufrió en Las Ventas una cornada de 20 centímetros en la pierna derecha, ya viaja de regreso a su domicilio Badajoz una vez que el doctor Máximo García Padrós, encargado de su seguimiento en el hospital San Francisco de Asís de Madrid se lo haya autorizado.

El cirujano jefe de la plaza de toros de Las Ventas ha confirmado que al tratarse de una herida que, pese a ser extensa, sólo produce "desgarro subcutáneo", sin afectación muscular, ha decidido autorizar al extremeño para que pueda marchar esta misma mañana a su domicilio sin que hayan pasado siquiera 24 horas del percance.

"He ido a verle esta mañana y ya me lo he encontrado levantado de la cama. Le he revisado la herida, que tenía muy buen aspecto, el drenaje ha funcionado de maravilla, y he optado, según me ha pedido, por retirarle el vendaje para que pueda emprender el viaje de vuelta a casa", ha declarado Padrós.

Talavante, que no requerirá de ningún ingreso hospitalario a su llegada a Badajoz, se pondrá en manos ahora del doctor Luis Carlos Franco, cirujano jefe de la plaza de toros de la capital pacense y amigo personal suyo, que será el encargado de su seguimiento a partir de ahora.

La idea del diestro es empezar la recuperación cuanto antes para poder hacer frente a su tercer y último compromiso isidril, dentro de 12 días, con la corrida de Adolfo Martín.

Padrós considera que "aún es pronto" para hacer cábalas, aunque por su experiencia personal y por "cómo son los toreros", piensa que el extremeño estará "prácticamente seguro" en Las Ventas el próximo 6 de junio.

Talavante resultó herido por el quinto toro de la corrida de ayer en Las Ventas, de la ganadería de Núñez de Cuvillo. El astado lo echó a los lomos en un momento de la faena de muleta, infiriéndole una cornada en el muslo derecho, aunque el extremeño se mantuvo en el ruedo hasta terminar su lidia, para acabar cortando la única oreja de la tarde.

En la enfermería fue intervenido de una cornada, según el parte médico, "en el tercio inferior cara interna del muslo derecho, con una trayectoria hacia arriba y adentro de 20 centímetros, que produce amplio despegamiento de tejido celular subcutáneo, sin afectación de plano muscular. Pronóstico reservado".

Los otros dos heridos que han dejado hasta la fecha la Feria de San Isidro, el matador de toros Javier Jiménez y el banderillero Manuel Muñoz "Lebrija" ya se encuentran en Sevilla, ciudad donde ambos residen, para ponerse ya en manos de su rehabilitador y comenzar así su puesta a punto para volver cuanto antes a los ruedos.