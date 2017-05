Ginés Marín, tras abrir la Puerta Grande de Madrid: "Es el sueño de mi vida"

El matador de toros oliventino Ginés Marín ha abierto esta tarde la primera puerta grande de la feria de San Isidro de Madrid. El antiguo alumno de la Escuela de Tauomaquia de Badajoz, que confirmaba alternativa, cortó dos orejas al sexto toro de la ganadería de Alcurrucén lidiado ayer en la plaza de toros de Las Ventas.

El torero oliventino, nacido en Jerez de la Frontera, compartió cartel con Julián López 'El Juli', que cortó una oreja a su primer toro de la tarde y Álvaro Lorenzo que se fue de vacío de la trade en la que también confirmaba alternativa.

El nombre propio de la tarde de de este jueves y de todo lo que va de San Isidro ha sido, sin duda, Ginés Marín, un joven torero gaditano que ha conquistado la gloria de Madrid en la tarde de su confirmación de alternativa, lo que él mismo ha definido como "el sueño" de su vida.

"Desde que era chico llevaba soñando con una tarde así. Era inimaginable. Pero cuando llega es como tocar el cielo con las manos. No sé qué decir, ni tampoco sé expresar lo que ahora mismo siento por dentro", confesaba el joven gaditano a Efe poco antes de ser llevado en volandas dirección a la Puerta Grande.

"Veo a mi padre ahí llorar en el callejón y me siento tremendamente feliz. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla", ha añadido.

Entre abrazos de compañeros y gente de su cuadrilla, que le iban preparando el vestido para ser izado a hombros, Marín todavía ha confesado "lo a gusto" que se había sentido toda la tarde.

"Ha sido la tarde perfecta, porque además de alcanzar el sueño de mi vida, he notado a Madrid muy cerquita mío, respetándome y vibrando con mi toreo; y yo he podido corresponderles porque me he sentido como pocas veces en mi vida" ha concluido Marín, que pasado mañana vuelve otra vez a Las Ventas, en la corrida de El Torero.

El otro triunfador de la tarde, aunque en tono menor, ha sido Julián López "El Juli", que ha cortado una oreja de su primer toro y a punto estuvo de acompañar a Marín en la salida a hombros si la espada le hubiera acompañado en el cuarto, pues le gente estaba con él desde el principio.

Pero lo que realmente ha conmovido al torero del madrileño barrio de San Blas ha sido "volver a sentir el calor de una plaza que, de siempre, ha sido muy difícil para mí", declaraba también a EFE.

"Más allá de las orejas, lo que me llevo en el corazón ha sido la respuesta del público conmigo, su entrega absoluta, lo que ha hecho que yo me fuera también creciendo y sintiéndome todavía más. Luego también he disfrutado mucho durante toda la tarde. De la espada prefiero no hablar, pues lo importante han sido, como te digo, las sensaciones vividas", finalizaba un exultante Juli.

Y, finalmente, el otro confirmante de la tarde, Álvaro Lorenzo, que también ha causado sensación con el lote menos propicio, se marchaba igualmente "satisfecho" por el "tremendo respeto y el cariño" con el que le ha tratado la afición de Madrid durante toda la función.

"Dentro de lo que ha habido puedo decir que me marcho con la cabeza bien alta. Mis dos toros han tenido cosas buenas, uno -el primero- la nobleza y el otro -el quinto- la transmisión, aunque ambos se ha agotado antes de cuenta. Creo que he pegado buenos muletazos, por lo menos así lo he sentido, y las conclusiones que saco, aún sin llegar al objetivo, son positivas", finalizaba.