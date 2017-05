Alejandro Talavante, operado de una cornada en la pierna derecha

El triunfador de la corrida de ayer en Las Ventas, Alejandro Talavante, que cortó la única oreja de una más que interesante corrida de Cuvillo, no pudo hacer declaraciones al finalizar la tarde al estar siendo operado de una cornada en la pierna derecha.

Talavante, que ha sorteado un bravo y exigente lote, ha resultado herido mientras muleteaba al quinto, que se lo ha echado a los lomos cuando lo pasaba por el derecho, hiriéndole certeramente, aunque el extremeño, que no ha querido que le aplicaran ningún torniquete, se ha mantenido en el ruedo hasta darle muerte y cortar el que ha sido, a la postre, el único trofeo del festejo.

No ha podido dar ni la vuelta al ruedo con el trofeo, pasando directamente a la enfermería donde, a la hora de finalizar el festejo, estaba siendo intervenido de una cornada de 20 centímetros en el tercio inferior, cara interna de la pierna derecha, de pronóstico reservado.

El director de lidia, el francés Juan Bautista, se marchaba "satisfecho" con el conjunto de su actuación, sobre todo "porque he podido expresarme con mi lote", otra cosa bien distinta ha sido "que cierto sector del público, como siempre a la contra, no ha querido verlo".

"He tenido un lote muy noble, sobre todo el primero, que me ha dejado sentirme a gusto con él y pegarle pases que, a mi juicio, creo que han sido buenos. El otro -el cuarto- tenía mucha calidad pero andaba justo de fuerzas, y eso aquí cierto sector no lo perdona, y por más que he tratado de hacer las cosas, sobre todo con el capote, no han querido verlas", declaraba el torero de Arles.

Roca Rey, en cambio, se lamentaba de su "mala" suerte, sobre todo al ver como el sexto toro se lastimaba en las mismas probaturas de la faena de muleta, dando traste a las buenas intenciones apuntadas por el peruano, que se había jugado el tipo en una ceñidísimas tafalleras y en dos pendulazos también de mucho riesgo.

"Ha sido una pena porque venía con muchas ganas hoy a Madrid. Pero entre que mi primero no ha trasmitido la emoción y el peligro que se necesita en esta plaza, y el otro que se ha lastimado nada más empezar, al final, hace que mi mente enfoque ya la siguiente tarde del próximo día 31. Ojalá ahí sí salgan las cosas", declaraba finalmente el joven limeño.