SUSURRO DE TABACO Y ORO

El pasado día 15 de, Sábado de Gloria, mi hijo Nandi y yo nos desplazamos a Higuera de Vargas, un pueblecito pacense, distante a unos cincuenta kilómetros de Badajoz y que luce su pureza natural con la presencia de algunos de sus habitantes sentados a las puertas de sus casas, viendo pasar al foráneo camino de la plaza de toros. Atravesamos el pueblo y vimos plantada la portátil sobre la ladera de un monte alfombrado por un verde prado fresco, del que sobresalían las encinas 'enramás', cuya belleza ya compensaba el desplazamiento. Higuera de Vargas anunciaba una novillada con cuatro utreros de la ganadería portuguesa de Paulo Caetano para el novillero local Luis Manuel Terrón y el portugués Juan Silva 'Juanito', además de un añojito, marcado con el hierro del Marqués de Villalba de los Llanos, para el jovencísimo becerrista de Villanueva del Fresno, Manuel Perera Matos, de 15 años de edad y que actuaba en calidad de alumno de la Escuela de Badajoz en clase práctica. Llegamos a este piropo blanco de la Extremadura de por aquí abajo, media hora antes de comenzar el festejo, y ya percibimos un ambiente de fiesta con olor a flores de primavera. Una vez en la plaza, saludamos a exmatadores de toros conocidos, obligados por las circunstancias a pasarse al escalafón inferior para ejercer de excelentes banderilleros, como Juan Antonio Narciso 'El Higuito' y Miguelín Murillo, allí presentes con otros veteranos banderilleros que se liaban el capote de seda para comenzar el paseíllo. Un toque de clarín penetrante, acompañado del sonido ronco del tambor, autorizó la salida del desfile torero conformado por Luis Manuel Terrón, de grana y oro, y Juan Silva 'Juanito', de rosa y oro. Detrás de ellos, el jovencísimo becerrista Manuel Perera Matos, vestido de tabaco y oro. Todos, acompañados de sus correspondientes cuadrillas caminando al compás del primer pasodoble torero de la tarde. A esta salsa se agregó la salida del primer novillo del festejo, marcado con el número 14, pelo negro, ligeramente 'acapachao', astifino y acosón, llamado 'Albulo' y que mostró su picante marcando los terrenos que dificultan la labor del novillero local. El tercero de la tarde se llamó 'Xibato' y estuvo señalado con el número 4, de pelo negro, al que Terrón lanceó con personalidad. Tras tomar el utrero dos picotazos, de los que se dolió, salió suelto del caballo, levantó la cara, se fijó en un burladero, posiblemente provocado por el pico de un capote atrevido que asomó por la bocana de la tronera, y se arrancó con violencia vengativa. Derrotó contra la tronera y se derrumbó de forma fulminante sobre la arena, donde hubo de ser apuntillado. Por gentileza de la Empresa 'Mar Toros', se le dio suelta al sobrero, un novillo berrendo en negro, marcado con el número 42, de nombre 'Justo II', que posibilitó al torero local exhibir algunos muletazos narrados con excelente caligrafía, agradecida con los aplausos del público e, incluso, de los componentes del palco presidencial. Algo que jamás había visto antes. El segundo novillo correspondió al lote del novillero portugués Juan Silva 'Juanito'. Se llamó 'Demorado II', marcado con el número 44, que tomó un leve 'puyacito de ná' y un par de banderillas de Miguelín Murillo, digno de ser fotografiado para enmarcar. Con este utrero 'Juanito' se adornó con aromas de frescura y arrogantes estatuarios dibujados con trazos de su propia personalidad. El cuarto utrero se llamó 'Promovido' y estaba señalado con el número 17. Un novillo obediente y sumiso a los vuelos rasos del capote de 'Juanito', que se dejó acariciar las embestidas por los flecos de la flámula del torero. El señor presidente, de pañuelo fácil en la concesión de trofeos, premió a 'Promovido', a título póstumo, con la vuelta al ruedo, dejando prendido sobre la baranda del palco presidencial un pañuelo verde. Alguien dijo que en los toros hasta lo nunca visto puede verse. Cerró el festejo la actuación del jovencísimo Manuel Perera Matos, con un añojito 'colorao', ojo perdiz y corretón, condición propia de su edad, además de obediente y 'aplicao' en sus acometidas. Manolito brinda su faena a la memoria de su abuelo don Francisco Matos, elevando su montera hacia la bóveda celestial y posando la mirada en su recuerdo. Con qué sonrisa de ternura divina besaría su abuelo materno la simbólica montera. Es la primera vez que veo actuar a este chaval y me da la sensación que lleva los duendes del toreo 'escondío' en los rincones de sus sueños. El becerro acude al capote de Manolito Perera, como las moscas a la miel. El niño de Villanueva del Fresno, que no de Osuna, como decía la copla de doña Concha Piquer, adelantó la muleta, embarcó al becerro y lo envolvió en un suave bosquejo de toreo de manos bajas, temple 'adormilao' y muñeca 'rota', que se me antojó una invitación al optimismo. Ya lo dijo Joselito 'El Gallo', «en el toro se puede aprender de todo menos el estilo tocado por los duendes». Hay que verlo otra vez. ¡Anda que no!.