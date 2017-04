Los diferentes sueños, ilusiones y esperanzas de los alumnos que terminan su aprendizaje en las escuelas taurinas, aptos para lidiar utreros con los del castoreño, fue el tema central de la charla-coloquio celebrada en Llerena el pasado día 31 de marzo, con motivo de la conmemoración del II Bolsín Taurino 'Ciudad de Llerena'. Las referencias a este coloquio justifican el pequeño lapso en mis comentarios semanales relacionados con los cincuenta años de existencias de la 'nueva' plaza de toros de Badajoz que, si el tiempo no lo impide, continuaré la próxima semana. Llegamos a Llerena a esa hora en la que los surcos hacen sombra y los árboles suenan a gorriones, nos dirigimos al corazón de la ciudad subiendo por la calle Aurora y disfrutando del embrujo de sus recovecos, hasta llegar a la plaza mayor, donde percibimos la caricia de su belleza, presidida por la efigie de Francisco de Zurbarán que descansa sobre un pedestal instalado a escasos metros de la que vivienda donde residió durante doce años de principios del siglo XVII. Aparcamos el coche y atravesamos la plaza para dirigirnos al Centro Cultural 'La Merced', lugar en que se iba a desarrollar la charla-coloquio sobre 'El futuro después de la escuela'. Caminamos despacio recorriendo sus calles, cruzándonos con los duendes imaginarios que nos marcan la curiosidad de sus atractivos recodos. Su limpieza, el encanto de sus rincones y hasta el correr juguetón de un airecillo 'fresco' al que nadie había invitado. Antes de entrar en el salón de actos saludamos a numerosos aficionados, además de a los novilleros mejicanos Miguel Ángel Aguilar y Héctor Gutiérrez, ambos de Aguascalientes y alumnos del Centro Internacional Taurino de Alto Rendimiento de Guadalajara, que luego resultaría ser el ganador de este bolsín. El alcalde de Llerena, que presentó la jornada, agradeció al empresario Joaquín Domínguez la organización del II Bolsín Taurino 'Ciudad de Llerena', subrayando la importancia que tiene tanto para los chavales participantes como para el público e general y recordando que el 'Bolsín de Llerena' «es el único que existe en Extremadura». A continuación presentó a los cuatro protagonistas de esta jornada, todos exalumnos de la escuela de Badajoz, Jesús Díez, Antonio Medina, Juan Silva 'Juanito' y David Bolsico, que expusieron sus inquietudes de cara a su futuro profesional. Las preguntas que se hicieron a los novilleros giraron en torno al desarrollo de su profesión, cómo piensan abrirse camino en ella, cómo encontrar un apoderado eficaz que responda a tus pretensiones, cómo conseguir el número de actuaciones necesarias para darte a conocer, o cómo lograr, por sí solo, actuar en plazas de primera o de segunda. A estas preguntas se sumaron las del público asistente, que consideró preocupante la carencia de novilladas, la ausencia de novilleros en carteles de festivales y la no participación de toreros nuevos en las ferias importantes. Los aficionados presentes volvieron a rechazar la contratación de toros pertenecientes a las mismas ganaderías y para los mismos toreros. En mi opinión de aficionado, considero que el toreo es un sueño que espera a otro cada tarde, porque las cosas son como se sienten. Dicen que Joselito 'El Gallo', una tarde en la plaza de toros de Zaragoza, dibujó diez verónicas en una. A esto respondió un belmontista afirmando que el 'Pasmo de Triana', una tarde en Madrid, cinceló ocho verónicas sin enmendarse. En este sentido pienso que para llegar a ser figura no hay que pretender ser el mejor, sino diferente. Mi abuela decía que el futuro pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños. ¡Anda que no!.