Séneca muere en el Teatro Romano entre aplausos, canciones y desnudos

Se sabe que el público emeritense si a algo está acostumbrado es precisamente a valorar la disparidad de montajes que han llegado a hacer uso del escenario romano. También a todo tipo de desnudos y excentricidades. Aunque bien es cierto que en las últimas ediciones del Festival de Teatro Clásico, los desnudos de por sí controvertidos por crear una división de opiniones entre los más ortodoxos de la escena y los que se profesan más abiertos de mente, han brillado por su ausencia. No han tenido apenas protagonismo. El día del estreno, el pasado miércoles, el montaje de 'Séneca' rompió de golpe con esa dinámica y compensó todos esos años de puritanismo y decoro con una representación entretenida con altas dosis de sexualidad. Y no es para menos, si entre los protagonistas se encuentran Nerón y sus excentricidades incestuosas y homosexuales.

Aun así, los presentes estaban convocados a disfrutar de la decadencia y las contradicciones del padre del moralismo y estoicismo romano, Séneca. Decadencia que parte del que traiciona sus principios y se encuentra inmerso en una vorágine de hipocresía de la que solo existe una salida. Y contradicciones propias del que alecciona, pero no participa del ejemplo. Del poder en manos del que piensa. Del filósofo metido a político, que intenta cambiar el rumbo del Imperio primero como tutor del emperador y después como primer ministro. Sin mucho éxito.

Y aunque Séneca intentó librarse del viaje a la eternidad, fracasó y finalmente murió ante los espectadores. Una muerte sin muerte. Nada de agonizar. Aun así, el montaje que presentó Emilio Hernández a los espectadores es mucho más que su esencia.

«Me ha parecido una apuesta muy interesante y también arriesgada» VERÓNICA SÁNCHEZ | MADRID

«De las cuatro obras de esta edición, después de 'Calígula' es la que más me ha gustado» J. M. Holguera | Montijo

«El texto me ha parecido una genialidad y Antonio Valero como Séneca está soberbio» Francis García | Mérida

Mensaje actual

La obra parte del texto de la pluma inconfundible de Antonio Gala, pícara y sarcástica. Un texto que fue escrito hace treinta años y que se recupera a modo tragicomedia.

Solo el autor de Ciudad Real puede hacer de la muerte de uno de los grandes del mundo de la filosofía una auténtica sátira, que más allá del fatal desenlace, pone en bandeja todas las carencias y puntos flacos que existían en el Imperio Romano. Y horror para todos. Siguen estando presente en todas las esferas de los que manejan los hilos. De los que hoy gobiernan. El mensaje fue claro. El original de Gala, con los añadidos de Hernández como poemas del autor musicados por Marco Rasa, textos de Séneca y fragmentos de 'El Satiricón' de Petronio, se tradujo en una representación entretenida y dinámica que gustó al público. Sin más.

J.M. ROMERO

Bien porque la función partió de un cara a cara entre dos personajes opuestos por naturaleza, Petronio y el propio Séneca, que usado como pretexto se convirtió en el perfecto hilo conductor para descubrir a los espectadores los errores del filósofo y el contexto en el que tiene lugar la tragedia. Bien por ser una apuesta diferente y digerible defendida por del Centro Dramático Nacional, lo que lleva implícito un sello de calidad por ser la máxima institución pública de las artes escénicas. Fuera lo que fuese, lo que nadie puso en duda es que engancha.

La arriesgada propuesta de Emilio Hernández resultó entretenida, liviana y nada cargante

Flashback y canciones

Los flashblack del dramaturgo romano se entremezclaron con canciones en las que no faltaron acordes de tendencia clásica y contemporánea que hacían más llevadera la trama. También con escenas subidas de tono, en las que los actores se despojaban de sus ropas y daban rienda suelta a la pasión uno con uno, luego con otro y todos con todos. Justificadas o no, la respuesta apela al juicio de cada uno. Fue una apuesta arriesgada, de eso no cabe duda, que sin embargo no frenó los aplausos de los espectadores una vez finalizada la obra.

Más allá del arriesgo y la controversia que puede suponer en sí la representación de Hernández es de aplaudir la calidad de las interpretaciones de los actores, que lo mismo cantaban, bailaban, que conseguían sacar una sonrisa a los espectadores. Todos al completo defendieron una función liviana, nada cargante.

Incluida la recién llegada al mundo de la escena como actriz, porque de subirse al escenario sabe y mucho, Carmen Linares. La andaluza fue sin duda el as de Hernández sobre el Teatro Romano. Brilló cantando y también lo hizo actuando como Helvia, la madre del filósofo, aunque fueran cortas sus intervenciones. De igual modo lo hizo Antonio Valero metiéndose en la piel de Séneca. Convincente. Parecía que el personaje estaba hecho a su medida. Con la fuerza de sus parlamentos recobraba el protagonismo que en ocasiones quedaba relegado a un segundo plano por el desarrollo de la obra. Ambos regalaron a los presentes las escenas más emotivas y hermosas de toda la función, y también, las más flamencas con la inconfundible voz rasgada de Linares.

La pacense Cayetana Yuste demostró ser toda una promesa del mundo de las artes escénicas

Lo mismo sucedió con el Petronio de Ignasi Vidal. El actor, que hacía doblete después de que el año pasado abriera la 62 edición con la 'Décima Musa' protagonizada por Paloma San Basilio, mejoró con creces su primera actuación en el Teatro Romano y gustó. El joven Nerón de Diego Garrido también conectó con los espectadores a través sus intervenciones sobreactuadas, muy acertadas si se tiene en cuenta que a quien defiende es a uno de los emperadores romanos más excéntricos que se recuerdan.

Esther Ortega ya avisó en la presentación de la obra que si algo caracterizaba su personaje era su fuerte carácter. Agripina no solo hizo alarde de genio y figura. Ortega demostró una vez más que cuando el malo de la historia llega al público, su maldad termina siendo perdonada y aplaudida. Verla sobre escena fue un verdadero placer.

Como también al resto del elenco. Eva Rufo como Popea, José Luis Sandarrubias como Otón o el esclavo de Aka Thiemele. Todos estuvieron correctos cuando les llegó su momento. Mención aparte merece la pacense Carolina Yuste. Se notó que jugó en casa, que disfrutó y aprovechó cada instante sobre el Teatro Romano. Toda una promesa de las tablas que no dudó en desnudarse ante el público, de la manera más literal. Por dentro y por fuera.

Que el elenco de 'Séneca' hizo un buen trabajo se notó en la valoración de los propios espectadores. Juan María Holguera de Montijo ha disfrutado también del resto de obras de esta nueva edición. El extremeño destacó que después de 'Calígula' es la función que más le ha gustado. «La mezcla de estilos, la música, el flamenco y la manera en la que ha intercalado tantas artes en una misma obra es de alabar», subrayó Holguera. Francisca García de Mérida resaltó la genialidad del texto de Antonio Gala. «Se nota la mano del autor, Antonio Valero como Séneca me ha parecido soberbio y el resto también muy bien», explicó la emeritense. De dos acostumbrados a las representaciones emeritenses a una madrileña que era la primera vez que disfrutaba de la experiencia. Verónica Sánchez describió el montaje como interesante a la par que arriesgado.

Con 'Séneca', el Festival se despide del mes de julio. Y lo hace con el listón alto. Más alto que el último que se recuerda.