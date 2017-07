«Seguiré actuando siempre que me vea capaz» 02:28 Carmen Linares, Helvia hasta el domingo, posa en la sede del Festival de Teatro de Mérida. :: J. M. ROMERO La artista participa en el Festival de Teatro Clásico de Mérida defendiendo su primer papel como actriz, Helvia, la madre de 'Séneca' Carmen Linares Cantante MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Jueves, 27 julio 2017, 07:54

Ella cuenta que en casa siempre ha sido muy flamenca, no solo sobre el escenario, y que lo de ser actriz a sus años no ha sorprendido a nadie de su familia. La cantante Carmen Linares se estrenó anoche en el Festival de Teatro Clásico de Mérida cediendo voz, arte y alma a Helvia, la madre de Séneca.

-No es su primera vez en Mérida, pero sí defendiendo un papel dentro de una obra...

DATOS DE INTERÉS Nombre Carmen Pacheco Rodríguez. Fecha de nacimiento 25 de febrero de 1951 en Linares (Jaén). Profesión Cantante de flamenco y la canción tradicional española. Su trabajo más destacado es 'Antología de la mujer en el cante'. Reconocimientos Premio Nacional de Música (2001) y Medalla de Oro de las Bellas Artes (2006) entre otros.

-Sí. Como cantante la primera fue hace muchos años. Era un festival de flamenco tradicional. Recuerdo además que participaba también Fernanda de Utrera. Yo era muy joven y para mí actuar en el Teatro Romano con esta cantaora me impresionó bastante. Después volví con Manolo Sanlúcar para presentar uno de sus discos y fue impresionante. Este marco provoca sensaciones muy especiales. Una se plantea la de gente que ha pasado por ese escenario y la cultura que se siente. Ahora para mí es como totalmente distinto. Cuando fui a ver el último pase de 'Troyanas' el domingo pasado me di cuenta de lo que era ver una función como espectador, porque nunca me había sentado entre el público. Me impresionó mucho y me ha venido bien porque eso me ha hecho darme cuenta de a lo que me enfrento. Creo que va a ser un punto a favor y un plus el estar aquí. La hemos estrenado en Madrid, en el teatro Valle Inclán, pero entiendo que en este marco nos vamos a inspirar mucho más.

«Ser actriz lo veo como una oportunidad para seguir expresándome como artista»

-¿Alguna vez se imaginó participar en el Festival de Teatro de Mérida?

-Nunca. Nunca se me pasó por la cabeza que alguien me iba a proponer un papel de actriz, menos participar en este festival. Al principio, cuando Emilio Hernández (director de la obra) me propuso ser parte del equipo de Séneca me sorprendió muchísimo. Le pregunté '¿tú crees que yo puedo?'. Y él me contestó 'si tú cuando cantas estás interpretando, cuando cantas lo sientes y tienes una expresión, te sale solo, me imagino que con un texto lo vas a hacer también'. Realmente ha sido la confianza que él ha depositado en mí desde el principio la que me hace estar tranquila. Siempre tuve claro que si no lo hacía bien, él estaba ahí para decírmelo. Sin embargo, está seguro de que lo hago bien y yo se lo agradezco muchísimo porque para mí es una oportunidad más de expresarme como artista que soy. Me siento muy contenta.

-Se mete en la piel de Helvia, la madre de Séneca.

-Sí, la madre amorosa de la función. Mi personaje representa la honestidad, la ética, la bondad y el amor de madre. Todo lo que Séneca ha recogido de la vida le viene de ella. Su madre ha sido su gran maestra y además era una mujer culta, que había estudiado Filosofía. Ella al ser pura bondad siempre ha luchado por transmitir esos valores a su hijo. Hay un momento en la obra entrañable. Con Antonio Valero (Séneca en la obra) tengo que compartir varias escenas y hay una en concreto en la que él me recuerda. Entonces entro yo en escena y le canto unas coplillas con mucho sentimiento. Es un instante muy tierno, le recuerdo cómo le cantaba cuando se ponía enfermo y es muy bonito. También le reprendo, sobre todo cuando entra en política y se deja arrastrar por la corrupción. Ahí estoy para recordarle que no está bien. Es un texto también muy bonito y necesario. Hay que darle amor a los hijos, pero cuando no van por el buen camino también hay que reprenderlos.

-¿Cómo le ha influido el hecho de ser cantante en su interpretación?

-Absolutamente. Subirse al escenario es algo muy fuerte y muy potente. Tenemos que estar un poco locos. Cuando estamos ahí arriba siempre sientes unas cosas por el estómago que no se quitan nunca. Yo llevo 40 años cantando y no se me ha quitado nunca. Salgo a cantar y está todo bien. Estoy rodeada de mis músicos, de mi gente y es normal que me sienta nerviosa. Pero esa cosa siempre está ahí, por la responsabilidad que una tiene. Yo sé que en esto tengo más ventaja que alguien que nunca ha probado a subirse a un escenario. Y además también canto, y en eso me apoyo. Emilio es muy listo y ha sabido cómo engatusarme.

-¿Va a seguir cultivando esta nueva faceta?

-Nunca me he planteado ser actriz. Yo vivo de la música. Pero puede pasar que lo mismo llega un proyecto bonito e interesante. Dependerá de cómo yo me vea dentro de ese proyecto en cuestión. Siempre que me vea capaz, pueda sumar y aportar alguna cosa, ¿por qué no?