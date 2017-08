«Sabía que antes o después iba a llegar mi día en el Teatro Romano de Mérida» Paco Tous, que se mete en la piel de Degollus, un general con mucho carácter, posa en la entrada de la sede del Festival. :: BRÍGIDO El sevillano Paco Tous participa en el Festival dando vida a Degollus en 'La comedia de las mentiras' y compartiendo escenario con Pepón Nieto MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Jueves, 17 agosto 2017, 07:22

Reconoce que tiene ofertas de teatro encima de la mesa pero que nunca las acepta porque le gusta trabajar en casa, que para él son los Ulen, su compañía. Aun así, el actor Paco Tous no ha querido desaprovechar la oportunidad de probar la magia del Teatro Romano, acompañado de Pepón Nieto y María Barranco en escena.

-¿Qué sensaciones tiene?

-Antes hablaba con compañeros que el número de espectadores no importa tanto. Yo me he sentido con la misma responsabilidad de estar ante quince espectadores como si estoy ante tres mil. Pero aquí se suman varias cosas. Se suman las 3.000 personas que ocupan el graderío, el espacio milenario y la entidad propia del Festival. Son ya 63 ediciones y como he dicho en varias ocasiones, cuando hablas con compañeros de profesión no hace falta especificar qué es lo que vas a hacer, solo con decir «tío trabajo en Mérida este año», ellos ya saben lo que significa. Se alegran por ti, algunos incluso te dan consejos si han estado por aquí o te dicen que tienes mucha suerte. Entonces esas tres cosas se combinan. Pero yo no tenía miedo, no tenía ataque de pánico antes de estrenar, pero sí que he querido ser consciente en todo momento de la responsabilidad de saber dónde vengo y dónde estoy. El miedo vino después, pero como con cualquier función o estreno. No fue especial porque estuviera aquí.

-Le hemos visto como espectador en algún que otro estreno, ¿se imaginó entonces trabajar en el Teatro Romano?

-Como juego, y he jugado mucho en comedia, el espacio es como para decir pues lo mismo está vetado. Pero sé que desde hace años es un escenario que está abierto a muchas posibilidades diferentes. Jesús Cimarro, el director de la cita cultural, además nos ofreció la posibilidad de tocar la comedia, y por eso estamos aquí. Pero sí que es cierto que pensaba que algún día sería mi día. Aún me quedan muchos espacios por probar.

-¿Cómo le proponen participar en 'La comedia de las mentiras'?

-Con Pep Anton Gómez, director de la obra, y con Pepón Nieto ya había trabajado en un espectáculo, 'Mitad y mitad'. Creo que sentimos los tres un poco la comedia de la misma forma. La entendemos desde la globalidad, de tomarse la comedia muy en serio y de saber que el humor al fin de cuentas es matemática. Y que hay que ser de verdad. Tiene que partir de un drama. Todas estas cuestiones la habíamos comentado en numerosas ocasiones. Ellos además llevan juntos desde hace mucho tiempo. Yo tengo ofertas teatrales, pero no acepto muchas. Tengo mi compañía que son los Ulen, llevamos 30 años trabajando en Andalucía y en el resto de España. Es un poco egoísta, pero a mí me gusta trabajar en casa. A ellos los conozco, me gustan. Los textos de Pep son siempre muy rítmicos, no son fáciles, pero como también son justos y medidos me gustan. Los entiendo como si fueran partituras. Tienen su ritmo, sus repeticiones y sus cadencias. Después de trabajar en 'Mitad y mitad' me aseguró que algún día haríamos una comedia aquí y que escribiría para mí.

-¿Cómo es Degollus?

-Solo por el nombre y su rol, que es ser un general, ya se puede hacer uno una idea aproximada. La presentación es como si saliera un miura de la puerta de toriles, pero el riesgo que tiene este personaje es que en cero coma se transforma en el amor de Cántara. Le dejo los galones a ella y yo me quedo como un soldadito. Es el juego que tiene este personaje.

-Con 'El Eunuco', obra que se estrenó en el escenario emeritense hace tres años, Gómez y Nieto dejaron el listón muy alto, ¿sentían una especial responsabilidad antes del estreno?

-Un amigo mío muy flamenco siempre me dice que «esto que estamos haciendo no será ni lo último ni lo mejor». Si fuera así apaga y vámonos. Creo que este montaje es un paso adelante y 'El Eunuco' es una obra distinta. No tienen nada que ver.