«Sabemos que con 'El Eunuco' dejamos el listón muy alto y con eso contamos»

Hace tres años, el malagueño se estrenó en el Romano con una de las obras más exitosas de los últimos cinco años del Festival de Teatro Clásico, 'El Eunuco'. Fue llegar y besar el santo. En su caso, el actor saboreó algo que no muchos consiguen, disfrutar del éxito rotundo de público, crítica y diversión. Pepón Nieto regresa a la capital autonómica defendiendo de nuevo una comedia, 'La comedia de las mentiras', y haciendo uso del mismo esquema que lo llevó a las alturas en la 60 edición. Esquema que encuentra su fundamento en la comedia festiva, en el enredo más hilarante, en el humor entendido desde la óptica que parte de la verdad y la emoción para llegar a los espectadores. Nieto compartirá en esta ocasión escenario con Paco Tous, María Barranco, Angy Fernández, Canco Rodríguez y Raúl Jiménez. Y aunque reconoce que lo vivido con 'El Eunuco' es una de las experiencias que se dan una vez en la vida, motivos no le faltan para creer que 'La comedia de las mentiras' estará a la altura del listón que se impusieron él y Pep Anton, director de los dos montajes, hace tres años.

-¿Qué recuerdo tiene de su primera vez en Mérida hace tres años?

-Nos pasó todo lo mejor que nos podía pasar. Yo venía en el coche con Pep Anton Gómez (director de la obra) para hacer 'El Eunuco' desde Madrid y decíamos que «con que lleguemos al 70 por ciento ya es una buena señal, porque con ese teatro tan grande ya es un logro importante». Pero vinimos cinco días y los cinco días estuvo lleno. Tuvieron que poner sillas en sitios donde no se podían poner, añadir butacas por la expectación que había despertado la obra. Las críticas fueron unánimes y muy buenas. La respuesta del público también. Cuando se dan todas esas circunstancias, todos esos factores, pues la verdad es que para uno es un disfrute. Si el listón fuera nuestro lo hemos puesto bastante alto. No sabemos qué es lo que va a pasar con esta función. Uno hace las cosas con la misma energía, la misma ilusión y las mismas ganas, pero luego nunca se sabe. Esperemos que sí que le guste a la gente.

-¿Cómo se fragua 'La comedia de las mentiras'?

-Jesús Cimarro, el director del Festival, después del éxito de 'El Eunuco', para el año pasado ya nos propuso que hiciéramos otra comedia. Esa fue su premisa. Pero estábamos todavía de gira con la obra. El éxito de 'El Eunuco' es una de esas cosas que solo te pasan una vez en la vida. Dimos en la diana con esa obra y se nos presentó la oportunidad ya el año pasado de volver. Pero nos parecía muy precipitado, porque no habíamos terminado con una como para empezar otra. Así es que lo pospusimos para este. Teníamos mucho tiempo para pensar qué queríamos hacer. No teníamos muy claro el texto. Porque así como las tragedias y los dramas grecolatinos son maravillosos y universales, perfectamente escritos, yo digo desde mi ignorancia que con las comedias no es lo mismo. Son obras incompletas, muy cortitas, que se copian entre ellas mismas. No hay ni una sola obra como comedia que esté perfectamente escrita y no haya que tocar. La idea era coger un título y completarlo. Darle la vuelta. Acercar el texto a nuestro tiempo. Esa era la opción que barajábamos pero no teníamos claro de dónde partir, sin embargo sí que había muchas escenas de los textos de Plauto que le interesaban a Pep Anton. Hay muchas escenas de obras muy concretas, sobre todo de Pseudolus, de la Comedia de la Olla y hay personajes muy reconocibles. Trozos de textos cortados y pegados. Todo eso contado desde esa forma que tenemos de entender la comedia Pep y yo. Con ese ritmo, muy cercano al vodevil. Si lleváramos una escenografía al uso necesitaríamos muchas puertas para que los personajes entraran, salieran y se enredaran. Es una comedia cercana sin perder el espíritu de Plauto y sin volvernos locos. Está todo bastante justificado y basado en sus obras, sus personajes, sus situaciones. También hay mucha poesía de Safo y piratas. En las comedias de Plauto siempre hay referencia a los piratas aunque sea de refilón y los tenemos muy presentes en el montaje.

-Hábleme de su personaje...

-Mi personaje se llama Calidoro y es un criado. Lo que más me gusta es que es un esclavo que se ha criado en la casa en la que trabaja y es como una especie de madre. El personaje casi que le ha dado la teta a los niños, como él mismo dice, y los quiere mucho. Quiere mucho a dos niños que son unos malcriados, estúpidos y caprichosos. Unos pijos de la época a los que trata de salvar el culo continuamente. También el suyo. Y para eso miente. Miente con muy poca vergüenza y con mucho descaro. Siempre los esclavos y los criados en las obras de Plauto son los más inteligentes. Los más listos, los que van allanando el camino al resto. Y Calidoro es digamos ese reflejo. Pseudolus está muy ligado a este personaje.

-Lo veremos en escena junto a Paco Tous, como ya compartieron protagonismo en la serie de 'Los hombres de Paco'.

-Es cierto que nos hemos hecho muy amigos tras la serie. Luego sí que hemos coincidido juntos. Hicimos una función que se llamaba 'Mitad y mitad', también dirigida por Pep. Paco tiene una compañía en Sevilla, Los Ulen y llevan ya 30 años funcionando. El trabajo que hacen es admirable. Y es cierto que a él le ofrecen muchas obras de teatro, pero prefiere trabajar con su compañía. Pero a raíz de 'Mitad y mitad', surgió el tema y la verdad es que los dos nos entendemos muy bien. Él siempre que ha tenido oportunidad lo ha dicho, que no hace teatro con nadie, solo con su compañía pero con nosotros sí, porque somos su gente y se siente como en casa. Teníamos muy claro desde el principio que queríamos contar con Paco y él desde el principio ha estado encantado. Es más, su personaje está construido con la idea de que fuera él quien lo defendiera. Trabajamos desde la conexión total.

Sobre el IVA cultural

-¿Cómo valora la bajada del IVA cultural?

-Pienso que no han tenido más remedio. Con la presión de otros partidos políticos en el Gobierno es normal que acaben tomando este tipo de decisiones. Porque no creo que esta medida haya sido tomada desde el partido que gobierna. Ha sido más bien a la fuerza. Era muy curioso que pagáramos los mismos impuestos por ir a ver una obra de teatro que por comprarse uno un yate. Todo obedece a la falta de interés que ha habido siempre por parte del PP con respecto al teatro, al cine y a la cultura en general. Yo creo que es de las cosas más importantes que tiene un pueblo. Es lo que habla de ti, de cómo eres. Que al final es lo que más importa. Y creo que es donde deberían volcar los esfuerzos. Esa subida del IVA ha conseguido que todo se hiciera precariamente, que se destruyeran muchos puestos de trabajo y muchos también indirectos relacionados con la cultura. El nivel de paro de nuestra profesión es de los más altos, estamos al 80 por ciento. Es muy difícil acometer una empresa o un espectáculo con esas mermas o mantener una compañía de seis o siete actores. Yo recuerdo que antes las obras del Centro Dramático Nacional de Teatro Clásico, que se hace con dinero público, giraba por distintos puntos de España. Salían incluso fuera y llevaban nuestra cultura a otros países. Y ahora no. Yo si viviera en Orense estaría cabreado. Porque a mí me gustaría ver los espectáculos que se pagan con mi dinero. Es imposible girar porque no hay un duro. No hay dinero para la cultura.