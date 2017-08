Gisela: «Me propusieron Mérida y dije que sí sin saber qué obra iba a ser» La cantante Gisela, que se estrena en Mérida como Helena de Troya, posa en la sede del Festival. :: J. M. R La catalana debuta mañana en el Teatro Romano metiéndose en la piel de Helena de Troya en la comedia musical de esta 63 edición del Festival MARTA P. G. MÉRIDA. Martes, 1 agosto 2017, 07:44

Al participar en Operación Triunfo, Gisela Lladó cumplió su primer sueño, la de ser cantante a ojos de todo el mundo. Tras su paso por el programa televisivo y a base de mucho esfuerzo, seguir trabajando y dejar atrás la etiqueta de 'triunfito', la catalana ha conseguido alcanzar su segunda meta: La de poder expresarse y profundizar en sus facetas como artista. Ha trabajado en doblaje con Disney y ahora se estrena en la capital autonómica con una comedia musical. Se estrena protagonizando 'La bella Helena'.

-Actuó en Mérida hace más de quince años tras el boom de OT, ¿conocía el Teatro Romano?

-Es cierto que vinimos aquí pero apenas estuvimos en la ciudad, yo creo que fue llegar y actuar. No conocía el Teatro Romano. Mi primer encuentro fue el domingo con el último pase de 'Séneca'. Lo primero que llama tu atención es lo imponente que resulta. Te transmite mucho respeto y luego tiene algo como ancestral. Piensas «madre mía, aquí hace 2000 años estaban haciendo lo mismo que nosotros ahora, y siguen aquí estas columnas. Si esas piedras hablaran de lo que han visto...». Te vas llenando de todas esas preguntas y esas sensaciones. De la inmensidad a través de los años, y también en proporciones porque es enorme. No hay un teatro igual en toda España.

-¿Se había imaginado alguna vez participar en el Festival?

-Había hablado con otros compañeros que habían estado aquí y pensaba cómo lo habrán conseguido. Qué han hecho para llegar hasta aquí. Pero nunca me lo había planteado de manera real. Como artista es un lugar que debería ser como una meta o un lugar obligado al que intentar llegar. Pero a veces no ves el camino o la posibilidad. Lo mismo no va en la línea de lo que la gente cree que puedes hacer. Porque una cosa es lo que tú consideras que puedes hacer y otra lo que otros piensan que puedes hacer. Recuerdo que me llamó Ricard Reguant, el director del montaje, y me dijo «Mérida». Y le dije «sí». No le pregunté ni si quiera qué cosa tenía que hacer.

-Hábleme de su personaje...

-La Helena de Gisela es una Helena muy divertida. Es una mujer que está infeliz en su matrimonio porque su marido no le toca ni con un palo. Está totalmente abandonada como mujer. Su sensualidad no la puede sacar ni compartir ni experimentar y entonces llega un bombón a su vida, llamado Paris. Ella al final, como humana que es, además de reina y la más bella del planeta, pues sucumbe a sus propias pasiones, y ante un hombre que al final le hace caso, le llena de halagos y pasión.

-¿Cómo se lo ha preparado?

-Lo que yo he intentado es que se empatice con Helena y su por qué. Que no se queden con la parte más frívola de la historia. Desde la parte cómica y más sencilla de transmitir que se vea que ella no cae por puro ego, sino que hay un trasfondo detrás mucho más profundo que tiene que ver con la infelicidad.

-El público, ¿se va a reír?

-Yo espero que se tomen la obra como lo que es. No pretende nada profundo. Solo entretener, divertir y que entren en el código desde el minuto uno. Es una obra a la que hay que venir con la mente muy abierta. No es pretenciosa, al final es lo que ves. Y creo que si entran en el código, desde el primer momento, se lo van a pasar tan bien.

Su paso por OT

-Participó en OT, ser un 'triunfito' ¿es una etiqueta que pesa?

-Sí. OT pesa mucho para lo malo y para lo bueno. Hay una serie de directores o de productores que esas etiquetan las ven y las valoran más que a la propia artista o la propia persona. Yo tengo la suerte de que no he parado de trabajar. También he diversificado mucho mi imagen y mi trabajo. He hecho teatro, doblaje y miles de cosas. Trabajar con Disney también es una etiqueta, pero también es cierto que me ha abierto muchas puertas. Yo tengo a la gente más despistada en ese aspecto que solo con OT. Soy Gisela OT, pero también soy Gisela Disney, la chica de los musicales... He tenido la oportunidad por mi preparación, y por como yo considero que soy como artista de abrirme muchas puertas. Yo la etiqueta la he vivido.