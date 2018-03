Las 'perlas' de Jimmy Kimmel en la ceremonia de los Oscar

El encargado de abrir la gala de la 90 edición de los Premios Oscar era nada menos que Jimmy Kimmel. El cómico hizo referencias al buen amigo Oscar, asegurando que, a sus 90 años, «probablemente esté en su casa siendo Fox News».

Tras la broma, tenía palabras de elogio y explicaba por qué se le adora en todo el mundo: «Es el premio más querido y respetado. Las manos están donde deberían estar, no dice palabrotas y no tiene pene».

Citar aquella parte de la anatomía masculina le servía para traer uno de los grandes temas de actualidad: los casos de abusos y acosos sexuales. «Lo que pasó con Hervey Weinstein no pasó con nadie más. Tenemos que ser ejemplo, nos vigilan. Campañas como el 'Me Too' traen un cambio positivo», recordaba antes de añadir que, si bien era bueno, las mujeres iban a tener que estar más atentas a esta problemática fuera de su puesto de trabajo. (Más información en Mujerhoy.com)