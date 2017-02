Trump ironiza sobre el error de los Oscar: «Estaban demasiado centrados en política»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el error cometido en la pasada ceremonia de los Oscar, cuando se proclamó ganadora a 'La la land' en lugar de la verdadera vencedora 'Moonlight' por una confusión en las tarjetas, se debe a una execesiva atención a temas políticos.

"Creo que estaban tan centrados en temas políticos que no lograron coordinarse al final. Fue un poco triste, le quitó todo el glamour a los Oscar, no me pareció una noche muy glamourosa. Yo he estado antes en los Oscar, faltó algo muy especial... y terminar de esta manera es algo muy triste", afirmó el presidente estadounidense al 'Breitbart News'.

Durante la gala se sucedieron las alusiones, directas o indirectas, hacia Trump. El presentador y maestro de ceremonias de los Oscar, Jimmy Kimmel, llegó incluso a mandar un mensaje a través de Twitter al presidente estadounidense para provocar una reacción.

Más directos fueron los ataques de Asghar Farhadi o Gael García Bernal. El director iraní ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa con 'El viajante', y aunque no asistió a la gala en protesta por las medidas migratorias de Trump, se leyó un crítico discurso de agradecimiento en su nombre. Por su parte, el actor mexicano aludió al muro que el mandatario ha amenazado con levantar para separar ambos países.