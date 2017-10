Playboy dedica por primera vez sus páginas centrales a una modelo transexual Posado de Inés Rau. / Playboy La portada será para el fundador de la revista, recientemente fallecido EFE Nueva York (Estados Unidos) Viernes, 20 octubre 2017, 06:22

La modelo francesa Inés Rau será la primera transexual en las páginas centrales de la popular revista Playboy, que la tendrá en su próxima edición de noviembre-diciembre, la cual rendirá homenaje a su fallecido fundador, Hugh Hefner.

Aunque Rau, de 26 años, y un rostro frecuente en las pasarelas de la alta costura, había aparecido en la revista en 2014 en un número dedicado a gente con sexo no binario, en esta ocasión hace historia al aparecer en sus páginas centrales.

De acuerdo con la modelo, que también ha aparecido en la revista Vogue de Italia, es reconfortante poder decir la verdad "sobre ti misma, ya sea de tu género, sexualidad o lo que sea". "Las personas que te rechazan no valen la pena. No se trata de ser amado por otros, se trata de amarte a ti mismo", dijo a la revista, que se imprimió tres días después de la muerte de Hefner, el pasado 27 de septiembre. "Viví mucho tiempo sin decir que era transexual", dijo Rau, que luce su escultural cuerpo en este número, y confesó que vivía con temor de no encontrar nunca un novio o ser vista "como algo extraño".

In honor of Hugh M. Hefner, our November/December issue celebrates the life of an American icon. The new issue is a prelude to a forthcoming 100+ page special tribute dedicated to the man who changed the world with his visionary magazine and company. 📷: Larry Gordon, 1965 Una publicación compartida de Playboy (@playboy) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 6:04 PDT

La portada de la nueva edición de la revista, que se comenzó a publicar en 1953, es para Hefner, que aparece en una foto de perfil, tomada en 1965 cuando tenía 39 años. Será el primer hombre en aparecer solo, sin la habitual compañía femenina en la portada de la revista, que además dedica sus primeras seis páginas a Hefner, fallecido en su mansión en Los Ángeles a los 91 años.