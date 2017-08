Angy Fernández, artista «De pequeña siempre decía que quería ser actriz más que cantante» Angy Fernández posa junto a una de las columnas de la sede del Festival de Teatro en Santa Julia. BRÍGIDO Se estrenó el pasado miércoles en el Teatro Romano con 'La comedia de las mentiras', que permanecerá hasta mañana en el cartel MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Sábado, 19 agosto 2017, 09:36

En las distancias cortas recupera la timidez que la soltura por subirse a los escenarios desbanca de manera inconsciente. Angy Fernández reconocía sentirse atacada antes de estrenarse en el Teatro Romano. Ahora disfruta del sabor del éxito que supone llenar el graderío y que las risas retumben en las columnas milenarias con 'La comedia de las mentiras'.

-¿Qué expectativas tenía antes de llegar a Mérida?

-Expectativas altas. Ya solamente diciendo que vienes a Mérida, ya todo el mundo alucina contigo. Para los compañeros de profesión esta es la cuna del teatro. Lo primero que te dicen es que lo disfrutes, que esto es una maravilla. Cosas buenas. Pero eso sí, estaba muy feliz y muy nerviosa. Sientes la presión por hacerlo bien y que a la gente le guste, le divierta. Estaba atacada por eso.

«En octubre espero sacar alguna canción que he grabado antes de empezar con la función»

-Hábleme de su personaje en 'La comedia de las mentiras'.

- Mi personaje es Hipólita. Hemos estado dos meses ensayando en Madrid. La verdad es que ha sido mucho trabajo y muchas horas pero es normal si lo que queríamos es que fuera perfecto. Mi personaje la verdad es que es muy divertido. Ella tiene una relación con Tíndaro y quiere casarse con él. Pero claro, su padre es muy avaro y no va a pagar ni un dracma por la celebración. Lo que quiere es que sea otro el que pague la dote. Y es muy caprichosa, lo quiere todo y ya. Es bastante dominante, tiene un carácter bastante fuerte. La verdad es que puede ser incluso agresiva y peligrosa si se enfada. Entonces ya con eso es divertido. Puede hasta morder y todo. No muerde, no muerde, pero está a punto.

-¿Se ha apoyado en alguna referencia para defender el papel?

-Realmente no. Si a mi me viene el director y me dice, 'oye, mírate este personaje que sale en tal película que te puede ayudar', pues lo hago. Si no, no. Yo siempre pregunto en todo el proceso. Me apoyo mucho en el director. Estoy siempre atenta a lo que me digan. Siempre estamos aprendiendo, da igual que tengas 50 años que 20. Pero sí que es cierto que no es lo mismo una María Barranco que lleva tantos años en la profesión, que puede que se deje más llevar por su instinto, aunque yo también lo hago porque es lo que trabajo, pero no es lo mismo. Es cierto que yo siempre que tengo dudas pido que me orienten. Aunque en esta función sí que he tenido mucha libertad. He tirado más de entrañas y de lo que siento.

-Actúa, pero también canta...

-Sí, aunque ahora estoy algo parada con la música. Este verano he hecho tres conciertos. De golpe te llaman para un programa y cantas. Eso está guay. Antes de empezar los ensayos me metí en el estudio y tengo ahí algún tema que espero sacar en octubre. Pero como estoy con esta función y continúo con 'La llamada' en Madrid, tampoco es que vaya a disponer de mucho tiempo. Lo bueno de un cantante que se dedica solo a cantar es que puede centrarse al cien por cien en su profesión. Pero al compaginar ambas cosas, para mí es complicado. No tienes la misma seguridad en lo que haces, no piensas que vaya a salir todo bien, porque es difícil. Pero voy a hacer lo posible por sacar adelante la canción que he grabado porque es algo que también me gusta. Que pase lo que tenga que pasar. Solo espero que a la gente le guste.

-¿Siempre quiso ser actriz? ¿O su sueño era ser cantante?

-Cuando yo empecé a hacer teatro en el colegio tenía 7 años o así, recuerdo que el primer papel que hice fue una diosa. Una diosa muy nerviosa y un poco loca. Estoy pensando ahora en que estoy en el Teatro Romano y madre mía quién me iba a decir que iba a estar aquí. Me encantaría ver a mi profesor Joan, para decirle que me acuerdo del papel que me dio entonces y que se parece tanto al de Hipólita. Es verdad que yo de pequeña siempre decía que quería ser actriz más que cantante. Pero la oportunidad me vino con el programa de televisión Factor X. También he cantado desde siempre. Lo veo como un mix. Después estuve en 'Física o química' y pude hacer las dos cosas. Pero no siempre he tenido suerte como actriz, pero es verdad que he ido compaginando todo lo que me ha ido saliendo.

-¿Le gustaría asentarse cantando o actuando?

-Eso es muy difícil de valorar, pero te voy a ser sincera. El último concierto que di, antes de subirme al escenario, me sentí con mucha presión. Tuve pánico, miedo e incluso lloré un poco. Me costaba subirme al escenario, aunque luego me lo pasé increíble. Siempre que tengo que cantar en un concierto siento pánico. Es distinto si voy a un programa a cantar. Los nervios que siento son distintos, son buenos. Pero cuando tengo que dar un concierto cambian. Y, sin embargo, cuando me toca actuar, también me pongo más atacada, pero de felicidad. Actuar me da más alegrías. Tampoco es que me haya podido centrar al cien por cien y es normal que no lo disfrute tanto. Pero luego me subo y me lo paso bomba. Mi problema es antes. A veces incluso me he bajado triste porque no ha salido la cosa como esperaba. Es mucha presión. Algunas son fiestas municipales, y la gente quizás va a los conciertos no por verte a ti. Y yo lo que quiero es que la gente disfrute y le guste de verdad.