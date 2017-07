«Obras como 'Troyanas' son las que dan sentido a nuestra profesión» 01:26 Aitana Sánchez Gijón posa en el interior de la sede del Festival de Teatro Clásico de Mérida. :: J. M. ROMERO La actriz regresa de nuevo a la capital autonómica como Hécuba, que encabeza a un grupo de mujeres víctimas de la guerra Aitana Sánchez Gijón Actriz MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Martes, 18 julio 2017, 09:15

Hace tres años, el público emeritense disfrutó de la tragedia de todas las tragedias con su magnífica interpretación de Medea. Entonces trabajó bajo las órdenes de Andrés Lima y solo disfrutó de la magia del Teatro por una noche. Eso sí, de las mejores que se recuerdan en los últimos años. Ahora regresa como Hécuba, que encabeza a un grupo de mujeres vilipendiadas y silenciadas por la historia que tienen mucho que decir.

-Se mete en la piel de Hécuba, ¿cómo se ha preparado su personaje?

-He tenido que obviar el tema de la edad. El que espere una visión más clásica del texto de 'Troyanas', y espere ver una composición de una mujer ya vencida por la edad, no va a encontrar eso. Tengo la edad que tengo, y soy la Hécuba que me corresponde con la edad que tengo. Con la energía que debo tener. He tenido que buscar un camino que fuera más a la esencia de lo que significa esa gran pérdida y esa necesidad de mantener la dignidad, y de seguir valorando la vida a pesar de todo. No me ha sido difícil porque desafortunadamente, por un lado, estamos llenos de ejemplos de mujeres que lo pierden todo desde el inicio de los tiempos. Pero afortunadamente también tenemos muchos ejemplos de mujeres resilientes y valientes que se ponen el mundo por montera, y salen a gritar por la injusticia. Y piden que se cicatricen las heridas, reivindican la palabra como arma de reconstrucción y buscan un horizonte a pesar de que lo han perdido todo. No hay más que estar con los ojos abiertos, y un poco sensible a lo que pasa a tu alrededor, para encontrar infinidad de referentes.

«El que espere ver una mujer vencida, por el peso de la edad, no va a encontrar nada de eso»

-Esta obra promete dar voz a las víctimas en las guerras, ¿qué le queda por decir a Hécuba?

-Ella, palabras literales del texto, dice «aguantarás Hécuba como todas las Hécubas del mundo», porque Alberto Conejero, que firma la versión del montaje, ha introducido elementos más contemporáneos. Continúa con «te abrasarás las manos bajo los trenes, bajo los vagones, dormirás en estaciones, en campos embarrados». Él hace referencia a las alambradas y a los muertos en el mar. Entonces ella sigue diciendo «aguantarás para que el silencio no siga al crimen, para que la última palabra no sea de ellos, para que no se queden con toda la luz de este mundo». Lo digo ya y me emociona. Esto resume un poco lo que ella tiene que decir, esas son sus palabras. Es una mujer que se cae y tiene ganas de morir cada segundo, y se levanta. Cae y se levanta. Eso es lo que sucede durante todo el espectáculo de Troyanas.

-¿Cómo se queda al finalizar la obra?

-Como si te hubiera pasado un camión por encima. Son emociones muy intensas, muy devastadoras y dolorosas. Pero te sientes como un canal, estás intentando removerte y comprender. Como decían en la presentación de la obra, no se trata de remover las conciencias de los demás y que nosotros estemos por encima de todo eso. No. Estamos ahí para intentar entender, para dar voz, pero nosotros mismos estamos ahí para hacer las preguntas. Terminas agotado, porque es muy intenso. Pero con una sensación de que estás haciendo algo que merece la pena, que es útil. Este tipo de espectáculos y de textos son los que dan sentido a nuestra profesión. Por esto, merece la pena dedicarse a lo que nos dedicamos. Es lo que da sentido a todo. Porque el teatro tiene que ser político y tiene que tener una función social. Y 'Troyanas' lo es.

-Participó en la 61 edición con la 'Medea' de Andrés Lima. Entonces dijo que marcaría un antes y un después en su carrera...

-Ha sido así. De hecho, tuve que volver a él. Nosotros terminamos con ese montaje el año pasado. Después hice 'La rosa tatuada', medio comedia, y tuve la necesidad de retomar el personaje en un formato, digamos de cámara, de bolsillo. Y he estado con ella hasta hace una semana antes de comenzar 'Troyanas'. La he abandonado hace poco tiempo, como quien dice. Y lo que sí que ha hecho Medea es abrirme esa puerta de la tragedia, la necesidad de seguir ahondando por ese camino. Hécuba y Medea son mujeres que lo han perdido todo. Lo que pasa es que una, Medea, escoge el camino de la venganza y la destrucción. Y la otra, Hécuba, coge el camino de la justicia, de la resiliencia y de la dignidad. Pero en cualquier caso, en la tragedia encontramos eso. La fuente pura del dolor del ser humano, y es algo en lo que necesitaba seguir investigando. Por eso hoy estoy aquí. Medea me dio esa fuerza y el impulso para seguir por ese camino.