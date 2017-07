¿Qué obra ver en esta 63 edición del Festival de Mérida?

Vamos con algo de retraso, pero suele ser habitual, antes que comience la edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que cada uno eche un vistazo a la programación para escoger qué montaje ver con su familia, pareja o amigos durante el verano extremeño. La mayoría, a no ser que lo compre por Oferplan o le toque algún sorteo, no suele ir a todas las obras. Ya no es una cuestión económica, sino de gustos. El espectador habitual del certamen, mayoritario por cierto, que repite año tras año como una tradición, cada vez es más exigente a la hora de decantarse por un espectáculo en concreto. Mira su ficha técnica, artística y las fechas, para que no les coincida con su escapada a Isla Cristina…

Lee el artículo completo en el blog El Peristilo.