«Ben-Hur es una comedia pero tiene un fondo intelectual»

Agustín Jiménez Actor Natural de Trujillo y conocido por sus monólogos en televisión, introduce la obra y buscará la participación del público REDACCIÓN MÉRIDA. Martes, 3 julio 2018

El actor trujillano Agustín Jiménez debutará en el Teatro Romano de Mérida con Ben-Hur, una obra que encaja en su vida cómica.

-¿Cómo afronta su primera actuación en el Festival de Mérida?

-Es la primera vez que actúo en Mérida, y que sea en el Teatro Romano es un buen comienzo

«Uno de los sellos de Yllana es la participación con el público y esa parte la gestiono yo. Es muy divertido empezar a meter gente en una galera»

-¿Le rondó alguna vez trabajar sobre estas piedras?

-Siempre he tenido, sobre todo de joven, la idea de estar algún día en un teatro grande. He ido recorriendo teatros pero llegar al Teatro Romano de Mérida es un orgullo, sobre todo por mi familia extremeña, de Trujillo o de Logrosán. Es un festival internacional y actuar con esta obra es maravilloso.

-Un monologuista actuando en compañía y en un escenario clásico, ¿cómo se siente?

-Ya he hecho teatro clásico en Segóbriga, con la obra Antígona, y teatro del siglo de oro cuando estudiaba arte dramático, además de en la vida laboral. La parte del monologuista es una parte muy pequeña de mi oficio, pero que me ha dado la popularidad y el conocimiento porque se me da bien hacer reír. Y trabajar en compañía para mí siempre supone una maravilla porque ya no estás tan solo y es todo una experiencia siempre, con compañeros que se encuentran, que se vuelven a encontrar de otros sitios, que coincidimos... porque la gente del teatro somos una familia muy grande pero que realmente casi todos nos conocemos.

-Precisamente con Yllana, ya había trabajado.

-Trabajé con ellos en una obra de teatro al uso, 'El Apagón', en la que hice de protagonista y con la que estuvimos tres meses en Madrid. Ellos remontaron la obra y me llamaron para protagonizarla. Soy un actor que a nivel físico tengo mucha versatilidad y eso a ellos les gusta mucho, porque soy bastante buen mimo. La verdad es que siempre me ha apetecido trabajar con Yllana, tenemos mucha sintonía, entiendo muy bien lo que quieren hacer en el escenario y enseguida hay muy buena conexión.

-¿Cómo recibió su propuesta para un papel en esta obra épica?

-Siempre tienes proyectos en la mesa, pero este fue el que me gustó más. Me parecía tan que no era real, tan broma, tan divertido... que dije «esto hay que hacerlo», y en Mérida, «sí por supuesto». Decir «yo hice Ben-Hur en Mérida» es una gran experiencia.

-¿Qué le parece la adaptación de Nancho Novo?

-Me parece fantástico su trabajo y ha hecho un gran resumen. Ben-Hur es muy largo, muy tedioso, creo que no todo el mundo recuerda la película completa y Nancho Novo ha conseguido quedarse realmente con la parte que tiene enjundia. Y ha conseguido también un momento reivindicativo de la mujer en la obra. Me gusta mucho cómo ha trabajado el concepto de la religión, con que las religiones se parecen todas mucho en aquella época. La obra es como una comedia pero tiene, como 'La vida de Bryan', un fondo bastante intelectual, por eso digo que la versión de Nancho Novo es de conocimiento de la época y del mundo romano. Está todo muy integrado y pasa volando.

-¿Qué puede adelantar de su papel en este espectáculo?

-Son varios personajes. Hago de Melchor, de introductor de la obra ca y de un legionario romano bastante rudo que es un hombre con un látigo, que lleva galeotes, que lleva un barco... un personaje militar pero un buen hombre y que es el que se encuentra con Cristo normalmente.

-Ese personaje militar pone la ley y el orden, ¿cómo se hace eso en una obra cómica?

-Este legionario romano que va con su coraza cae bien y es como el más importante porque siempre aparece en la obra. Uno de los sellos de Yllana es la participación con el público y esa parte la gestiono yo. Es muy divertido eso de empezar a meter gente en una galera.

-¿Se siente cómodo en esas interacciones con el publico?

-Muchos actores hemos crecido en todo tipo de disciplinas y una de las que yo he mamado bastante ha sido la de teatro de calle. Este es un trabajo que tiene su arte porque no puedes coger a todo el mundo, no todo el mundo vale para subirlo a un escenario. Es bonito, tiene su cosa.

-¿Qué sensación espera tener en el estreno de la obra?

-Yo ya siento de alguna manera el 'bulle bulle' pero ya supongo que cuando esté en el teatro, que es el pilar fundamental de todo esto, y ver al público en un festival internacional de teatro clásico, en mi tierra... son muchos elementos que conjugan. Encima el sábado va a venir toda mi familia a ver la obra. Esto es un concepto ya de triunfo, de logro en una carrera. Esto es un hito en mi vida. Vas haciendo cosas y vas cumpliendo metas, pero esto es un logro en una carrera bastante reseñable.