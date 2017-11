Los Nikis vuelven a reaparecer en un concierto Domingo, 12 noviembre 2017, 09:33

Fue una de las sorpresas de la noche previa a la gala de la entrega de los premios Pop Eye. Hacía tiempo que no se subían a un escenario todos juntos. No es habitual, salvo en algún homenaje concreto. Sin embargo, se volvieron a reunir en Trujillo. Se trató de la mítica banda de los 80, Los Nikis, que ofrecieron un concierto extraordinario en la noche del viernes en el Café Concierto La Abadía, con un gran ambiente. Entre sus temas, no faltó 'El imperio contrataaca', que fue cantada por todos los asistentes. De forma jocosa, en la presentación de los premios, sus integrantes aseguraron que habían reaparecido no por dinero, sino por un plato de jamón, «Lo dimos todo», añadieron.