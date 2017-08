Taylor Swift lanza su nuevo single 'Look What You Made Me Do' AFP Algunos medios definen esta canción como un enfrentamiento abierto contra Kim Kardashian, su marido, el rapero Kanye West y Katy Perry EUROPA PRESS Madrid Viernes, 25 agosto 2017, 11:05

Tal ha sido la expectación creada con el lanzamiento de su nuevo single que la web de Taylor Swift estuvo caída por la demanda. Look What You Made Me Do era lanzada esta madrugada (hora española) y ya ha sido analizada y despiezada porque su letra, lejos de retirar el hacha de guerra con sus enemigos, parece echar más leña al fuego.

Algunos medios, como la revista People, apuntan a que el single, elaborado en colaboración con su amigo Jack Antonoff, es un enfrentamiento abierto contra Kim Kardashian, su marido, el rapero Kanye West, y su archienemiga, Katy Perry.

"No me gustan tus pequeños juegos / No me gusta tu escenario inclinado" y "La vieja Taylor no puede venir al teléfono ahora mismo / ¿Por qué? / Porque ella está muerta", son algunas de las frases del tema que señalan directamente a estas celebridades. Ambas podrían haber sido inspiradas por su tensa relación con West, ya que en su gira de San Pablo el cantante aparecía en un escenario inclinado y la celebridad aseguró que su maridito llamó por Snapchat para hablarle de la letra de Famous, donde se refiere a ella como "esa perra".

Swift y West han tenido una relación complicada desde 2009, cuando el rapero interrumpió el discurso de Taylor durante el discurso de agradecimiento por el premio en los MTV Video Music Awards. El dúo parecía haber arreglado sus diferencias y fueron vistos actuando en los premios Grammy en 2014 antes de que Swift entregara un premio a West en los MTV de ese mismo año.

Algunos fans creen que el verso que reza: "Locked me out and threw a feast (what?) (Me encerró y se dio un festín (¿qué?)", es una referencia directa a su distanciamiento con Katy Perry. La presentadora de los MTV Video Music Awards de este año lanzó este mes de mayo un sencillo llamado Bon Appétit y en el vídeo la californiana se presentaba lista para ser devorada.

Look What You Made Me Do es el primer single del esperado sexto álbum de estudio de Swift, Reputation, que saldrá a la venta el viernes 10 de noviembre. La de Pensilvania reveló la portada del LP de 15 canciones a principios de esta semana en redes sociales después de mantenerlas cerradas durante más de seis meses. Hoy, en el espacio Good Morning America, será presentado el vídeo musical y puede que en la gala de los MTV Video Awards de la madrugada del próximo lunes se desvelen más sorpresas de este nuevo trabajo.