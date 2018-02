Weinstein amenazó con romper las rótulas a Salma Hayek «No quiero que la ira sea nuestro lema o principal motivación; eso no implica que no podamos estarlo», defiende la actriz mexicana R. C. Jueves, 8 febrero 2018, 19:05

La actriz mexicana Salma Hayek ha añadido más detalles del acoso sufrido durante su carrera por las presiones del productor Harvey Weinstein. En el programa de Oprah Winfrey la latina reveló que durante el rodaje del 'biopic' de Frida Kahlo el productor se acercó a la directora de la cinta, Julie Taymor y dijo: «Voy a romperle las rótulas». Además, se refirió a la artista con una referencia vulgar a sus atributos femeninos.

Hayek explicó por qué había decidido revelar todas las amenazas tras la investigación del New York Times y las declaraciones de otras mujeres. «Cuando me lo propusieron empecé a llorar y al final no lo hice. Y después empecé a sentirme muy avergonzada porque había sido una cobarde. Llevaba más de dos décadas apoyando a otras mujeres, pero no pude hacerlo... No paraba de pensar en mi hija, en la vergüenza que sentía», reconoció. Su artículo en el mismo periódico reveló que había rechazado las propuesta de Weinstein durante años, incluso en rodajes en los que él no era productor.

«No quiero que pasemos de ser víctimas a estar enfadadas. No quiero que la ira sea nuestro lema o principal motivación. Eso no implica que no podamos estarlo: yo soy una mujer árabe-mexicana, bajita y furiosa, pero no permito que ese enfado nuble mi juicio. Elijo usar esa energía para ser productiva», explicó en sus confesiones en el programa de Oprah.