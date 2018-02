Muere Dennis Edwards, la voz de The Temptations Dennis Edwards. / Afp Formó parte del grupo estadounidense durante más de una década e interpretó el éxito 'Papa Was a Rolling Stone' COLPISA / AFP Sábado, 3 febrero 2018, 10:38

El cantante Dennis Edwards, quien formó parte del grupo estadounidense The Temptations durante más de una década e interpretó el éxito 'Papa Was a Rolling Stone', falleció el jueves, dijo a la Afp un miembro de su entorno.

La agencia 21st Century Artists, que representaba al músico, no dio detalles sobre el deceso. Según varios medios estadounidenses, el artista se encontraba en Chicago, donde residía. Edwards, quien cumpliría 75 años el sábado, se unió en 1968 a The Temptations, uno de los grupos emblemáticos lanzados por el empresario Berry Gordy y su sello Motown.

Nacido en Alabama, donde comenzó a cantar en coros de gospel, reemplazó a David Ruffin, quien había impulsado al grupo a la cima con 'My Girl'. Su llegada correspondió a una evolución del estilo de The Temptations, menos marcado por el gospel y más por la música emergente de la época, particularmente el funk. El tema más emblemático de esta nueva era siempre será 'Papa Was a Rolling Stone', una pieza de siete minutos en la versión single y 12 en la versión completa. Edwards dejó el grupo por primera vez en 1977, para intentar una carrera solista, pero tendría varios pasajes más en la banda, el último de 1987 a 1989.

Otis Williams, uno de los miembros fundadores del grupo, dijo que estaba "muy triste" al conocer la muerte de su "hermano". "Somos conscientes de su extraordinaria contribución al legado de The Temptations", aseguró.