Méndez de Vigo insiste en que «no es normal» la rapidez en la venta 'online' de entradas Íñigo Méndez de Vigo. / Ángel Díaz (Efe) El ministro de Educación, Cultura y Deportes aboga por «acabar» con la reventa electrónica, que en estos momentos es legal en España DANIEL ROLDÁN Madrid Sábado, 3 febrero 2018, 09:21

El ministro de Educación, Cultura y Deportes insistió ayer en la misma postura defendida el martes pasado. «No es normal», a juicio de Íñigo Méndez de Vigo, que las entradas para un concierto como el de U2 se agoten en apenas diez minutos. Ayer pasó exactamente lo mismo que una semana antes. Los tickets para la cita de la banda irlandesa del 21 de septiembre se acabaron casi en el mismo tiempo que los boletos para el 20 de septiembre. «Esto da más fuerza para decir que es la Policía la que tiene que ver qué está pasando», aseguró el ministro portavoz.

«Causa perjuicio a quienes quieren ir a los conciertos, que ven cómo esas entradas reaparecen en otras webs con un incremento de precio, lo cual es también una estafa para los propios grupos, que no perciben esa diferencia», indicó Méndez de Vigo, que abogó por «acabar» con la reventa electrónica, que en estos momentos es legal en España. Una situación que ha sido muy criticada por los artistas, ya que piden que se endurezca la ley como han hecho en el Reino Unido y Francia.

En ese sentido se pronunció ayer Ciudadanos, que presentó una proposición no de ley en la que reclama una actualización de la ley, que data del 27 de agosto de 1982. «La norma no contempla expresamente qué sucede con la reventa de entradas que se realiza a través de medios telemáticos (...) y aprovechando ese vacío legal, han surgido numerosas plataformas en internet de reventa de entradas, con ánimo de lucro mayoritariamente, y personas que desean comprarlas y no las pueden adquirir por los cauces oficiales», explica en su texto la formación naranja.

Por otra parte, Ticketmaster recordó que de las 16.000 entradas puestas a la venta, gran parte se vendió de forma anticipada a los clubes de fans, aunque no facilitó la cifra. Algunas fuentes del sector cifran en menos de 8.000 las que se pudieron poner a la venta.