La leyenda del pop Elton John anuncia el fin de sus giras para 2021
Miércoles, 24 enero 2018, 19:52

La leyenda del pop Elton John anunció el miércoles con gran pompa que dejará de viajar para dedicarse a sus hijos, pero no sin despedirse antes con una última y larga gira que durará unos tres años.

"No haré más giras", dijo el extravagante pianista y cantante británico de 70 años que llena estadios de todo el mundo hace casi medio siglo, en un evento de gala en Nueva York donde la prensa fue convocada con gran expectativa. "He tenido una vida increíble y una carrera increíble (...) pero mi vida cambió, las prioridades de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y mi esposo y mi familia", afirmó el músico al periodista Anderson Cooper, tras un mini concierto ante cientos de periodistas e invitados y una presentación de su carrera en realidad virtual.

Elton John, que ha vendido más de 300 millones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 8 y 10 cuando la última gira termine. "Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", afirmó el tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su presencia en la lista de las más escuchadas en Estados Unidos.

Pero antes, ofrecerá una última gira de tres años que arrancará en septiembre, "una manera de decir adiós con una explosión", a lo grande, "y dar las gracias", explicó. Y de todos modos, afirmó, no dejará de crear. Espera grabar más álbumes, escribir más musicales y seguir ofreciendo conciertos en Gran Bretaña. "Seré creativo, espero, hasta el día que muera", dijo Elton John, actualmente con presentaciones en Las Vegas hasta mayo.

El autor de 'Rocket Man' y 'Crocodile Rock' está casado con el cineasta canadiense y exempresario publicitario David Furnish, de 55 años. En la década de 1980, fue una de las primeras grandes celebridades que reveló públicamente su homosexualidad. Recordó que en 2017 estuvo enfermo siete semanas, incluidos 12 días en el hospital, tras contraer una rara infección bacteriana luego de un concierto en Chile. "Pero igual hice ese año 96 conciertos", acotó, y añadió que goza hoy de buena salud.