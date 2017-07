Justin Bieber cancela por sorpresa su gira mundial El artista no da detalles y alega «circunstancias inesperadas» en un comunicado COLPISA /AFP Martes, 25 julio 2017, 07:57

Justin Bieber canceló por sorpresa lo que queda de su gira mundial, alegando "circunstancias inesperadas".

El cantante canadiense, de 23 años, tenía previsto retomar el jueves el tour "Purpose" con 15 conciertos programados en Estados Unidos, Canadá y varios países asiáticos. "Debido a circunstancias inesperadas, Justin Bieber cancela el resto de conciertos del 'Purpose World Tour'", explicó en un comunicado su representante, sin entrar en detalles.

"Justin ama a sus fans y odia decepcionarles", pero tomó la decisión después de "pensarlo mucho". Los seguidores podrán recuperar el dinero de sus entradas.

La carrera del canadiense se vio enturbiada hace unos años por sus múltiples problemas legales, como tirar huevos a la casa de su vecino o conducir a una velocidad desproporcionada por las calles de Miami.

Pero logró volver a lo más alto en 2015 con la publicación de "Purpose", el disco que incluye los éxitos "Sorry" y "What Do You Mean?"

Como colofón, colaboró en un remix de "Despacito", la canción del puertorriqueño Luis Fonsi que está rompiendo todos los récords. Este lunes cumplió once semanas en el primer puesto de la lista Billboard de singles.

Aunque todo parecía ir viento en popa, China le prohibió la semana pasada actuar debido a su "mal comportamiento".

En 2014 escandalizó a las autoridades chinas por visitar el santuario de Yasukuni de Japón, que tanto Pekín como Seúl consideran un símbolo del militarismo nipón durante la Segunda Guerra Mundial.

El artista ya había dado 150 conciertos en casi todos los continentes en el marco de su gira mundial.