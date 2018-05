Izal se defiende de las acusaciones de acoso a mujeres en redes sociales Izal en concierto. / Archivo «Las redes sociales acaban de mostrarme su lado más terrible, dañino, injusto y falaz. Ayer la red y su crueldad anónima distorsionó el contenido de mi corazón y mi cerebro hasta hacerlos irreconocibles», dice el artista COLPISA Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 16:55

«En 2015 Mikel Izal me agregó a todos lados y me habló por privado, cuando le dije que estaba escuchando una canción suya me dijo que me tocara, en 2015. Que una música tan buena venga de una persona tan asquerosa da penita, a saber lo que ha seguido haciendo en 3 años». Este tuit publicado por Mariola G (@yoyii007) ha desatado la polémica en torno al músico, que este mismo miércoles ha negado «rotunda y categóricamente» las acusaciones.

«Ante la horrible campaña que acontece desde ayer en redes contra mi persona, me veo obligado a emitir este comunicado, en uno de los peores días que recuerdo, y los de mi familia», comienza el cantante pamplonés su comunicado, colgado en su cuenta oficial de Twitter.

Comunicado de Mikel Izal pic.twitter.com/nTMXAAj1Fk — IZAL (@IZALmusic) 9 de mayo de 2018

Mariola G también ha publicado varios pantallazos de una supuesta conversación con el vocalista y compositor desde la cuenta oficial del grupo. «Estoy escuchando una canción tuya right now», dice la chica, a lo que Izal responde: «Toócateee :) jajaj (Soy un cachondo... perdona)».

El artista ha lamentado en el comunicado el «lado terrible, dañino, injusto y falaz» que en ocasiones tienen las redes sociales: «Las redes sociales han sido y son una gran herramienta en estos años para el desarrollo de mi vida profesional. Pero, como nada es blanco o negro, acaban de mostrarme su lado más terrible, dañino, injusto y falaz. Ayer la red y su crueldad anónima distorsionó el contenido de mi corazón y mi cerebro hasta hacerlos irreconocibles, usando además como arma aquello que quién me conoce sabe que me revuelve el estómago: el menosprecio a la mujer».

Asimismo, advierte de que «no hay nada de gracioso, entretenido o ingenuo en esos textos acusadores y gratuitos, que circulan libremente» por la red. «Y que hoy me hacen pasto de las llamas a mí, mañana a quién sabe quién», ha avisado.

Según ha defendido el compositor, «no solo destapan y atentan contra la vida privada, un derecho de todos, a golpe de click, sino que banalizan, monetizan y manosean problemas muy graves que son lacra social y tarea de la Justicia».