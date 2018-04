Los futuros de la humanidad en el Sónar+D 01:40 Sónar Las jornadas para deliberar sobre tecnologías creativas reunirán en Barcelona a visionarios del arte, como Ryuichi Sakamoto, con inversores tecnológicos COLPISA Miércoles, 25 abril 2018, 10:16

¿Es posible que todos podamos ir al espacio y conquistar exoplanetas? Invitados al Sónar+D, el congreso de tecnologías creativas que acompaña al festival de música Sónar, darán respuesta, o, quizás mejor aún, sembrarán más dudas e ilusiones a ésta y otras interrogantes sobre el futuro de la humanidad. Futuro inmediato, pues la NASA y el MIT Media Lab ya están trabajando en la democratización de los paseos por la galaxia.

La conquista del espacio es sólo uno de los cinco ejes temáticos sobre los que girarán las cuatro jornadas dedicadas a deliberar sobre el futuro. Futuro de la exploración espacial, de la creación y la industria musical, de las experiencias de realidad aumentada, de internet y de la inteligencia (artificial y de la otra). Lo que sus organizadores llaman «tecnologías creativas». Se trata de una gran reunión de 150 sabios y visionarios, aunque ellos detesten ambos términos, repartidos en 100 actividades, y con la presencia de 3.000 empresas provenientes de 65 países: Google Magenta, The Long Now Foundation Mozilla, Shazam, Bandcamp, entre otras.

Para hablar de nuevas fronteras, gravedad cero, laboratorios, 'blockchain', desintoxicación de los datos... estarán en Barcelona, entre el 13 y el 16 de junio, personalidades como Ryuichi Sakamoto, compositor y activista; Ian Rogers, pionero en música e internet; Nelly Ben Hayoun, «diseñadora de experiencias»; Zach Lieberman, artista de realidad aumentada, y Susan Rogers, ingeniera de sonido de Prince. Completan la oferta un conjunto de exposiciones, como The Glass Room Experience; talleres, como el que enseñará a construir nanosatélites, y el estreno de una cúpula esférica de 19 metros de diámetro, donde se verán piezas Full Dome, talleres de AV inmersivo y shows en vivo.

Para profesionales y soñadores, el 'networking' en el Startup Garden será clave. Estarán cara a cara con inversores como Nick Crosthwaite (Spotify), Jan Bohl (Ableton) y Max Rimpel (Index Ventures), que escucharán, junto a otros adinerados de riesgo, a los futuros empresarios de 'startups'. Entre las actividades multifases destaca 'Mentoring for startups' (mentores para empresas digitales) y 'Meet the investor' (conoce al inversor), con fundadores de empresas como Shazam (Dhiraj Mukherjee), The Orchard (Scott Cohen) o Aragon (Luis Iván Cuende).