Fallece la leyenda del country Glen Campbell a los 81 años Campbell posa en Malibu. / Phil McCarten (Reuters) Durante su carrera vendió más de 45 millones de discos COLPISA / AFP Miércoles, 9 agosto 2017, 08:27

La leyenda de la música country Glen Campbell, que vendió millones de discos durante su extensa carrera, murió a los 81 años tras una larga batalla contra el alzhéimer, informó el martes su familia.

"Es con el mayor de los pesares que anunciamos la muerte de nuestro querido esposo, padre, abuelo y legendario cantante y guitarrista", anunció un comunicado.

Campbell, siempre presente en las listas de ránking del country desde la década de 1960, lanzó en junio su último álbum, 'Adiós'. Durante su carrera vendió más de 45 millones de discos y se colocó en lo alto de las listas de popularidad de la músic country con temas como 'Gentle on My Mind' y 'By the Time I Get to Phoenix'.