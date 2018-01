Bebe: «Me parece bonito que un tío me eche un piropo por la calle» La artista extremeña ofrece este sábado un concierto en el Teatro Circo Price de Madrid NACHO SERRANO Viernes, 12 enero 2018, 16:17

Casi tres años después de presentar «Cambio de piel» por primera vez en directo en el Teatro Circo Price de Madrid, la cantante extremeña regresa al mismo escenario para cerrar el círculo antes de seguir componiendo las canciones de su próximo disco. Seguir, que no empezar. Así que probablemente no haya que esperar mucho para ver un nuevo disco de Bebe en la calle.

¿Cuáles son sus planes para este año?

Antes de nada, quiero dar salida a varias canciones que he grabado en Miami y Medellín.

¿Canciones sueltas?

Eso es, quiero ir sacando canciones sueltas y sobre todo trabajar con gente de fuera de España.

Muy actual... estamos en la era del single y los «featurings».

A mí me parece guay. Así es como se hacía antes. Hemos vuelto a la misma fórmula de los años sesenta. Y se trabaja muy bien así. Porque te centras en una canción, trabajas bien el videoclip, etc... Me parece más fácil y cómodo.

En cuanto a colaboraciones, ¿seguirá la linea reguetonera de la que hizo con Rasel?

Sí. Reguetón a saco. De hecho yo ya lo he tocado hace muchos años, pero ahora llama la atención porque es lo que escucha todo el mundo. Desde que fui a Puerto Rico en 2005, siempre he tenido ganas de hacer más reguetón. Ahora que los músicos españoles estamos empezando a tener mucha relación con artistas latinos, es un momento perfecto. En Medellín hay gente increíblemente interesante y una cantera joven brutal. Lo que no me gusta mucho es el trap latino. Es un poco cansino en cuanto a letras. Puedes aguantar una canción, o dos, pero a la tercera ya te has cansado de conocer todos los detalles sobre el aparato del cantante, ¡jaja!. Me gusta mucho más el trap español, que es más divertido y más irreverente.

¿Qué significa para usted el auge de este género en España?

El trap es algo que le ha venido muy bien a la música española. Todo es tan políticamente correcto, que esto ha surgido casi como reacción.

Su frase «yo no me considero feminista» causó un revuelo impresionante. ¿Por qué?

Ahora parece que tienes que estar metido en algún grupito, y bueno, yo entiendo que haya gente que necesita reafirmarse así. He tenido la suerte de haber nacido en una familia de cinco hermanos, en la que nos han inculcado la igualdad de manera natural, sin discursos ni ideologías, repartiendo las tareas de la casa por igual entre todos.

Continúa leyendo en ABC.es.