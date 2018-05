Álvaro Soler: «No tengo prejuicios, pero nunca haré reguetón» El cantante prepara su segundo disco, 'Mar de colores', una «evolución» en el estilo «familiar» del artista hispanoalemán ÁLVARO SOTO Madrid Domingo, 6 mayo 2018, 18:01

Cuando la mismísima Jennifer López le llamó para grabar juntos 'El mismo sol', su primer gran éxito, Álvaro Soler (Barcelona, 1991) no se lo creía. Era uno de esos momentos que cambian la carrera profesional de un artista, así que llegó a la cita «muy nervioso», explica. «Pero me sirvió mucho. Me di cuenta de que ella, que está en lo más alto, seguía trabajando duro todos los días. Y me gustó esa filosofía de trabajo», cuenta el cantante.

Su carrera va de éxito en éxito ('El mismo sol', 'Sofía', 'Yo contigo, tú conmigo'), pero Álvaro Soler recuerda lo que aprendió de la diva neoyorquina y sigue mirando hacia delante. Ahora publica 'La cintura', el primer single de su segundo disco, 'Mar de colores', que se publicará en septiembre y que él mismo califica como «una evolución» en su estilo.

«Son unos temas más bailongos, más agresivos, que pueden sonar en las discotecas directamente», destaca Soler. ¿Significa esto que el siguiente paso será el reguetón? «No tengo prejuicios contra ninguna música y puedo usar diferentes arreglos, pero no voy a hacer reguetón», afirma.

A Álvaro Soler no le disgusta que su música sea calificada como «blanca». Al contrario: le encanta gustar a los jóvenes y a los mayores y disfruta de que toda la familia tararee sus temas, quizá porque él mismo se considera «muy familiar».

Hijo de padre alemán y madre española, Álvaro Soler vivió de niño en Japón, y allí descubrió que la música le abría puertas. Aunque tiene la carrera de Ingeniero en Diseño Industrial, se decantó por la música, eso sí, después de un periodo de dos años con algunos sinsabores tras el que casi tira la toalla. «En este mundo, todo es complicado», asegura el cantante, que ahora vive momentos de gloria. Triunfa en España y Alemania, y en Italia además forma parte del jurado del programa Factor X. «Allí lo tengo más difícil para salir a la calle», reconoce.