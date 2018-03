Primavera Sound lleva la música electrónica a la playa Mapa de Primavera Bits. / Primavera Sound El festival catalán amplía sus tentáculos con conciertos en San Adrián de Besós JAVIER BRAGADO Madrid Miércoles, 28 marzo 2018, 03:02

Aquellos que acudan al Primavera Sound de Barcelona desde el 28 de mayo al 3 de junio contarán con una casi inagotable cantidad de conciertos. Pero aquellos que disfruten más con la música electrónica y un baño dispondrán de tres espacios propicios gracias a la iniciativa Primavera Bits, un apéndice del festival al que llegarán cruzando el puente desde el Parc del Fórum hasta San Adrián de Besos. «La música llega literalmente a la playa por primera vez de la mano de este nuevo enclave, en el que además de bailar (..) los asistentes podrán darse un chapuzón y degustar las solicitadas paellas del restaurante Kauai de Gavà», señalan desde la organización.

Según los organizadores, contarán con 18 horas en total de música ininterrumpida gracias a la incorporación de un nuevo espacio de música (serán tres este año al otro lado del puente) en una iniciativa que comenzó en 2016. Entre los artistas programados, destaca Floating Points, un pinchadiscos de Mánchester dispuesto a pinchar seis horas consecutivas el viernes 1 de junio. El dance de 'King Bromeliad', 'ARP3' o 'Ratio' pueden extenderse a gusto de Sam Shepherd y los asistentes el mismo día en que The National y Mogwai actuarán en el recinto principal.

Un día antes, se encadenarán dos miembros destacados: Four Tet y Daphni. Los primeros pueden surtir su suave 'Two Thousand and Seven' y combinarlo con esa rock alternativo que les ha llevado al cine, mientras que el alter ego del canadiense Dan Snaith (Caribou) completará el círculo de sonidos con sus ritmos preparados para el baile y la escucha de su psicodelia el mismo día en que Björk tratará de llevar al éxtasis a sus seguidores en la zona principal.

Floating Points, Four Tet y Daphni comandarán ese Primavera Bits que estará disponible sin coste añadido a los asistentes porque su programación está incluida dentro de los abonos y entradas del Primavera Sound 2018, desde cuyo recinto principal se puede llegar andando.