Coti: «De mayor, quiero ser como Bob Dylan»

A Coti le gusta actuar en grandes festivales, pero también en teatros, más íntimos y personales. Y precisamente los teatros son los escenarios elegidos por el artista argentino para su gira, que vuelve a España tras una primera parada en octubre pasado. Zamora, este viernes 26 de mayo, Santander, Madrid y Benalmádena son las próximas citas de 'Cercanías y confidencias', que se escuchará por toda España hasta el 2 de septiembre.

"El teatro genera complicidad, la gente viene a escuchar, con predisposición de meterse en el ambiente y como no hay distracciones, la comunicación es más directa", asegura el compositor argentino. "Comunicación" es una palabra que repite Coti, que en esta gira saca su piano, su guitarra y otros instrumentos para demostrar su solvencia como músico. "Con estos instrumentos escribí las canciones y ahora quiero compartir anécdotas y la historia de las composiciones, en ese ambiente cómplice, con el público", asegura el compositor.

Un público que nunca ha abandonado al autor de 'Nada fue un error', la canción con la que tocó el cielo en 2002. "Tengo mucho cariño a aquel tema", subraya. "Creo que está envejeciendo de una forma genial. En mis conciertos veo que la gente que no había nacido cuando la compuse y se enseña hasta en los colegios. Me alegra de que sea una canción tan popular", afirma, orgulloso, el cantante.

La canción se convirtió en un himno, pero Coti cuenta que nunca se le fue la cabeza. "Hasta en los momentos de mayor popularidad tuve los pies en el suelo. Estar en contacto con mi familia y con mis amigos de siempre me hace ver cuál es mi sitio", explica Coti, que está a punto de cumplir los 44 años.

"Yo me sigo sintiendo igual de joven que entonces, o incluso con más energía. Y también con más sabiduría y más experiencia. Veo que voy acortando caminos y que canalizo mis fuerzas hacia las cosas que se las merecen. Eso es muy valioso para un artista porque te hace ser más productivo que antes, cuando perdía más el tiempo", dice, lleno de serenidad, el artista que fue calificado por su compatriota Andrés Calamaro como el 'Bob Dylan latino'.

"Dylan fue uno de mis referentes. Yo, cuando sea mayor, quiero ser como Bob Dylan, reinventándome y haciendo buenos discos a los 76 años. Que alguien como mi amigo Andrés Calamaro, otra de mis referencias musicales, haya dicho eso me deja muy feliz", asevera Coti, el hombre que puso de moda los dúos saliendo al escenario primero con Paulina Rubio y después con Julieta Venegas. "Los duetos funcionan cuando se aúnan fuerzas, cuando hay sinceridad y cuando los dos miembros de la pareja se enriquecen artístiticamente. Si dos músicos se unen solo por cuestiones de marketing, aquello no va. No inventé nada, Bob Dylan ha hecho duos fantásticos, pero me alegro de que haya significado algo para el pop-rock español", concluye.