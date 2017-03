"Serán conciertos para ver, escuchar y sentir"

Robe Iniesta ha presentado este martes en rueda de prensa el WiZink Center de Madrid la gira Bienvenidos al Temporal, con la que presentará su segundo disco al margen de Extremoduro, Destrozares, por cuyas ventas además ha recibido el Disco de Oro.

Más información Robe Iniesta, Sabina y Manuel Carrasco se suman al cartel del Stone Music Festival

La primera parte de esta gira de Robe se llamará Ponte a Cubierto y se desarrollará por teatros y auditorios. "En los teatros creo que hay que ver, escuchar y sentir, no creo que un teatro sea un sitio para ponerse a cantar", ha planteado Robe.

"Pero igual arrancan las butacas", ha bromeado el músico extremeno, quien acto seguidose ha preguntado "si el sitio más idóneo para el rock n roll es un teatro". "Este tipo de música le puede gustar a mucha gente diferente. Queremos que quien vaya se sienta agusto", ha agregado.

Y ha añadido: "Esta música tiene muchos matices y se puede ir a escuchar de una manera más interior. Pero la segunda parte de la gira será en sitios más grandes, para 3.000 o 4.000 personas, y en los que se podrá beber, bailar porque serán más normales y rockeros".

Una vez hecha esta diferenciación entre las dos partes de la gira, Robe ha adelantado que su recorrido total será "desde mayo hasta noviembre y serán más o menos 35 conciertos", por lo que se añadirán más fechas a las ahora anunciadas.

FECHAS DE LA GIRA

El debut será en Valladolid (12 de mayo, Teatro Miguel Delibes) y luego será turno para Pamplona (13 de mayo, Baluarte), Valencia (19 de mayo, Auditorio Les Arts), Granada (26 de mayo, Palacio de Congresos) y Cartagena (27 de mayo, Auditorio El Batel).

En junio visitarán A Coruña (2 de junio, Palacio de la Ópera), Vigo (3 de junio, Auditorio Mar), Barcelona (12 de junio, Palau de la Música), San Sebastián (15 de junio, Kursaal), Zaragoza (16 de junio, Sala Mozart), Bilbao (23 de junio, Euskalduna), Madrid (28 de junio, Teatro Circo Price) y Mérida (8 de septiembre, Teatro Romano).

Sobre esta última fecha, Robe ha recalcado que le parece "superior" tocar en el Teatro Romano de Mérida el Día de Extremadura. Y sobre la cita en Madrid, ha confesado que la idea era haberlo hecho en el Teatro Real, pero hubo "muchos problemas" para concretarlo.

"Así que vamos al Circo Price, que al final me parece un sitio parecido, aunque pueda tener menos caché", ha apuntado, para luego afirmar que no harán "ni fiestas patronales, ni festivales, ni cumpleaños". "Hay las mismas posibilidades de ir a un cumpleaños que a un festival, porque preferimos cuidarlo todo un poquito más", ha bromeado.

"Vamos a tocar en teatros de 1.500 personas en los que se ve la cara a la gente. No sé cómo me va a afectar, igual salgo y les pido que se levanten porque me da agobio verles sentados y callados", ha indicado, al tiempo que ha admitido que "es un gustazo poder hacer las cosas como quieres y no depender del mercado ni de una discográfica".

Sobre el repertorio, ha adelantado que van a tocar los dos discos de Robe "y si hay alguna sorpresa hay que ir a verla para que sea sorpresa". Además, ha aprovechado para reiterar que este proyecto es una banda y "no un cantante con sus músicos". "Nuestra relación va un poco más allá", ha remachado.

Organizaciones solidarias

En la rueda de prensa, Robe ha recibido también el Disco de Oro por las ventas de Destrozares. Los encargados de entregarle el galardón a Robe y a los músicos del grupo han sido representantes de diferentes organizaciones sociales, principalmente de la zona de Cáceres, de donde es natural Iniesta.

Además, dichas organizaciones tendrán su hueco en la gira, puesto que podrán vender sus camisetas y recaudar algo de dinero desde el puesto oficial de merchandising. "Siempre hay algo que se puede hacer. Llevas unas camisetas más, les haces hueco y no tocas ese dinero. En otras giras hicimos cosas parecidas", ha indicado Robe.

Y ha recalcado: "Intentas poner tu granito de arena, hacerte oír un poco. Y también un poco dar ejemplo a los chavales en estos tiempos de tanto internet, tanta televisión de mierda y tanto anuncio de mierda. Tienes que protestar y pedir, a veces vale para algo y a veces no".

Por último, sobre el futuro de Extremoduro, se ha limitado a decir que el grupo "depende de sí mismo": "Depende de si sigue teniendo canciones y ganas. Si no tiene canciones, igual se hace una gira de despedida y ya. Pero eso no depende de que Iñaki y yo estemos haciendo otras cosas ahora".