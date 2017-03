Ticketea pide actualizar «una ley del año 82» para regular la reventa de entradas

El fundador y director ejecutivo de Ticketea, Javier Andrés Marín, ha afirmado que el Gobierno tiene que "actualizar una ley del año 82 y hacerla efectiva" -el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas fue promulgado para el Mundial de Fútbol de España 1982- para regular la reventa de entradas.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes 6 de marzo Andrés Marín en declaraciones a Europa Press, previas a su participación como ponente en la tercera edición del evento Cultura en red 2017, celebrado en el Espacio Bertelsmann de Madrid y organizado por la Comisión Europea, el Grupo Planeta, NBCUniversal, PRISA y Bertelsmann.

En este sentido, el fundador de Ticketea ha hablado de situación "kafkiana" ya que, mientras en una comunidad autónoma "está totalmente prohibido, en otra no se dice nada". "Hay determinadas mafias que operan de manera totalmente impune porque no se está haciendo nada en contra de ellas", ha denunciado, para después añadir que les gustaría tener "un interlocutor válido en el Gobierno", que les pudiera decir "exactamente qué es lo que se está haciendo".

"La industria, poco a poco, se está ordenando. No sólo los artistas, sino también los promotores, las empresas de ticketing, incluso los motores de búsqueda de todas estas páginas", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "ojalá, con todo este movimiento, se llegue a articular" una respuesta concreta, como ha ocurrido en otros mercados como Francia, Italia o Reino Unido.

En contra de la especulación

A su juicio, se trata de una problemática que, "de momento, no es prioritaria" para el Gobierno. Además, ha recordado que su compañía está "en contra de la reventa especulativa y a favor de una reventa regulada" porque hay que "dar derecho al consumidor que ha comprado las entradas lícitamente".

"Si por algún motivo no puede ir y no quiere perder el dinero, tiene que poder de alguna manera, a través de algún canal oficial, que alguien le devuelva el dinero de las entradas. No significa eso que, a través de ello, vaya a ganar dinero. Estamos en contra de los especuladores que utilizan la reventa básicamente para lucrarse y ganar dinero", ha argumentado Andrés Marín.

Finalmente, ha indicado que, aunque no tienen "datos concretos respecto a cuantificación del año económico" que genera la reventa de entradas, sí cuentan con la "percepción de los clientes que se quejan".