Las Sweet California celebrarán su 'disco de oro' con tres conciertos

La banda musical Sweet California ha comenzado el año con grandes noticias. Para empezar, la venta de más de 100.000 copias de su álbum '3' proporcionó un 'disco de oro' como renocimiento al trío formado por Alba, Sonia y Tamy, un auténtico fenómeno entre los adolescentes.

Después, la 'girlband' confirmó las tres primeras fechas del año para su gira 'Ladies Tour', lo que les permitirá celebrar el éxito con sus fans en 2017. El primer recinto en recibir a las cantantes será el FIBES de Sevilla el domingo 12 de marzo. La siguiente ciudad española que podrá escuchar a las Sweet California será Granada el 2 de abril (en el Palacio de Congresos) y cerrá el calendario inicial en el Palacio de los Deportes de Madrid el 23 de abril.

El ascenso del grupo de chicas ha sido espectacular desde que publicaron su primer vídeo en YouTube en 2013, una versión de 'Troublemaker', de Olly Murs. Entonces el trío estaba formado por Sonia Gómez, Alba Reig y Rocío Cabrera, pero la última decidió abandonar el conjunto en 2016. Su sustituta fue Tamy Nsue, bailarina y corista del grupo durante sus primeras giras.

Al éxito del grupo ha contribuido en gran medida su capacidad para promocionarse en las redes sociales. Ni siquiera tienen una página web oficial disponible en estos momentos. Expertas en enganchar a sus seguidores en YouTube (tienen más de medio millón de suscriptores), también han creado moda entre los adolescentes con sus cambios de color en el pelo. Pero además, sus discos de pop suave (con canciones en inglés y en español) han superado las expectativas en un mercado difícil por el descenso de las ventas en los últimos años.

Su primer álbum (Break of Day) fue durante 70 semanas líder en las listas de ventas y conquistaron su primer 'disco de oro'. Su siguiente trabajo, 'Head for the stars', también fue un éxito y con '3' han repetido la hazaña de ser uno de los grupos con más copias vendidas en España.