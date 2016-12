George Michael murió de un fallo cardíaco

El músico británico George Michael murió mientras dormía y su cuerpo fue encontrado por su pareja en la mañana del día de Navidad. Aunque inicialmente no se especificó causa del fallecimiento, ahora su mánager, Michael Lippman, ha confirmado que se debió a un fallo cardíaco.

"Estoy devastado", ha declarado Lippman, quien recibió una llamada en la mañana del 25 de diciembre, explicándole que el cantante había sido "encontrado en la cama, tumbado en paz". La muerte por fallo cardíaco fue "inesperada", ha añadido el mánager, según The Hollywood Reporter.

El comunicado que anunció la muerte de George Michael confirmaba que había fallecido "en paz durante el período navideño". La familia pidió desde un primer momento respeto a su privacidad en este "difícil momento".

Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.

Este mes se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con el artista británico, que saltó a la fama junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley con el dúo 'Wham!'.

Tras abandonar esa formación, Michael lanzó una carrera en solitario que incluye éxitos de ventas como 'Listen Without Prejudice Vol. 1', su segundo trabajo como solista.

Antes, había publicado 'Faith', un álbum arreglado, producido y escrito prácticamente en solitario por el músico británico que logró cuatro discos de platino en el Reino Unido.

Homenajes

Madonna, Elton John y Robbie Williams, entre otros compañeros de profesión, se sumaron a los homenajes a Michael, a cuya residencia en Goring, donde falleció, acudieron fans para depositar flores y mensajes de despedida. También se reunieron admiradores esta mañana frente a su casa en Highgate, en el norte de la capital británica, donde algunos de los que fueron sus vecinos durante años declararon a los medios que Michael solía involucrarse en asuntos de la comunidad.

Se repitieron además los agradecimientos al cantante y compositor por su activismo en favor de la comunidad homosexual y su contribución a la lucha contra el VIH. La fundación británica Terrence Higgins Trust, dedicada a ayudar a los enfermos con el virus de la inmunodeficiencia humana, lamentó su muerte y subrayó la generosidad del cantante, que donó a diversas organizaciones los derechos de autor del tema de 1991 'Don't Let the Sun Go Down On Me', interpretado junto a Elton John, quien manifestó su "profunda conmoción" por la pérdida de su "amigo muy querido".

El grupo en favor de los derechos de gais, lesbianas y bisexuales Stonewall subrayó la dedicación de Michael para promover la igualdad, una faceta que también alabó la cantante Miley Cyrus. "Ya te echamos de menos. Gracias por tu activismo radical en la comunidad LGBTQ. Te querremos siempre", escribió en Twitter Cyrus.