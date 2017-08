Luis Pastor: «Voy a dar caña con mis memorias en verso» El primer tomo de sus memorias, hasta los 27 años, saldrá en Navidades. :: hoy Hoy, sábado, presenta en la localidad cacereña de Berzocana su primer libro de poesía, y el domingo actúa en Cuacos de Yuste con José Manuel Díez SERGIO LORENZO CÁCERES. Sábado, 5 agosto 2017, 09:24

Hace un año que Luis Pastor publicó su primer libro de poesías, titulado 'De un tiempo de cerezas'. Lo presentó en ferias del libro, en varias ciudades, pero nunca lo ha hecho en Extremadura. Lo hará por primera vez en su tierra este sábado, en el pueblo cacereño que le vio nacer en 1952, en Berzocana, a las diez de la noche en la casa de cultura.

«He hecho discolibros, pero este es el primer libro serio de poesía y tengo ganas de presentarlo en mi pueblo, porque en la primera parte del libro se hace referencia a mis vivencias en Berzocana», indica en conversación telefónica el cantautor. Pastor contará en la presentación con la intervención de su amigo, el poeta y músico José Manuel Díez (Duende Josele), que fue el encargado de seleccionar los 80 poemas que componen el libro del total de 120 que le entregó su autor.

'De un tiempo de cerezas' editada por Barteby Editores está dividida en cuatro partes, y es la primera la que está dedicada a su infancia en Berzocana. Comienza con el poema 'Yo vengo de un tiempo de cerezas' que da título al libro, en el que recuerda al padre, «artesano del surco./ Escultor del manzano y de la higuera./ Sabio en su oficio, dueño de la azada y la guadaña./ Gigante humano domando la tierra»; también a su madre y a su abuelo, «era el tiempo de la madre y sus caricias./ De su dulce voz, de sus ojos dulces./ De su tierna risa./ Del abuelo y su secreto de tristeza,/ que ahogaba cada noche con vino de taberna».

Duende Josele ha seleccionado los poemas que aparecen en el libro de Luis Pastor 'De un tiempo de cerezas'

La segunda parte se centra en el amor; la tercera habla de la lucha, del compromiso y la esperanza; y la cuarta parte está dedicada a artistas que le han dejado huella como Pablo Guerrero, Hilario Camacho, Enrique Morente o Camarón de la Isla.

Tras su actuación en Berzocana, mañana domingo, Luis Pastor y José Manuel Díez harán un mano a mano en Cuacos de Yuste. La cita es a las diez y media de la noche en la plaza Don Juan de Austria. La entrada es gratuita.

Su libro de poesía va por la segunda edición, pero él ya habla de esta obra como algo pasado. Mirando al futuro afirma, «lo importante son las memorias de las que sacaré el primer tomo en diciembre: son memorias en verso».

-¿Memorias en verso en el 2017?

-Sí (se ríe con ganas). Eso no hay nadie que lo haga ahora. Son sextinas como las de 'Martín Fierro'. No sé cuantas páginas tendrá, pero mi primer tomo, el que saldrá en diciembre, son las memorias hasta los 27 años. Martín Fierro me parece que tiene 2.315 versos y yo llevo escritos más porque tengo 428 estrofas.

Luis Pastor comenta que sus memorias serán como su famoso poema '¿Qué fue de los cantautores?', cuyo vídeo recitándolo se sigue propagando por las redes. «Lo hice hace unos nueve años, cuando me vino una periodista joven a hacer una entrevista y no sabía nada de mí. Le tuve que hacer yo la entrevista y luego por la noche lo escribí porque estaba cansado de que me preguntarán siempre lo mismo».

Así nació el poema, al estilo del rap que escuchaba su hijo Pedro, también cantautor: «¿Qué fue de los cantautores?/ preguntan con aire extraño/ cada cuatro o cinco años/ despistados periodistas/que nos perdieron la pista/y enterraron nuestra voz./ Y así van para más de treinta/ con la pregunta de marras/tocándome los bemoles...».

En Navidades saldrá su primer tomo de las memorias, pero no sabe cuándo aparecerán los siguientes tomos. «No lo sé; pero que se vayan preparando, porque voy a dar caña con mis memorias», advierte. Para el próximo año habrá actuaciones en las que cantará y recitará estas memorias, y asegura que «estará interesante, porque no es lo mismo leer a que te reciten con sentimiento. Yo muchas veces tengo que aguantar las lágrimas».

Con algo de humor recuerda que su vida cambió en las pasadas navidades tras un suceso cotidiano: «Estaba cortando jamón y me corté un tendón del dedo índice de la mano izquierda. Me operaron y estuve un mes sin poder tocar. Pero como no hay mal que por bien no venga, gracias a ese accidente decidí hacer mis memorias».

Y aquí sigue este cantautor, con cuerda para rato, «tengo una gran voz (me decían que podía ser cantante de ópera), y eso que fumo como un carretero. Tampoco me pongo enfermo. Sigo y con los años me renuevo».

Ese es su secreto.