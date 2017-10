Planeta se lleva la sede social pero dejará el premio en Barcelona El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras. / Efe El grupo cifra en un 25% las pérdidas en Cataluña por el conflicto soberanista AGENCIAS Madrid Sábado, 14 octubre 2017, 16:33

El Premio Planeta se continuará fallando y entregando en Barcelona, a pesar de que el Grupo Planeta decidiera esta semana trasladar su sede social a Madrid por la situación en Cataluña, según ha explicado el presidente de la compañía editorial, José Creuheras. En la habitual conferencia de prensa de la víspera del Premio Planeta, Creuheras ha asegurado que su "decisión es seguir celebrando el Premio Planeta en Barcelona".

Creuheras ha recordado que "las tres primeras ediciones del Premio Planeta se entregaron en Madrid, pero después se trasladó a Barcelona y nuestra intención es seguir entregándolo en Barcelona".

En nombre del jurado, el editor Emili Rosales ha explicado que "en el conjunto de novelas presentadas domina la novela histórica y la novela social contemporánea, aunque estén todos los matices de los géneros representados. El proceso catalán todavía no ha llegado a las páginas literarias", ha advertido. "El Premio Planeta goza de muy buena salud desde el punto de vista del catálogo de autores y de las novelas vendidas", ha comentado Creuheras.

Las 65 ediciones anteriores acumulan ya, según Creuheras, unos 42,5 millones de ejemplares, "por tanto hay casi tres libros del Premio Planeta en cada hogar". Ha tenido también palabras de agradecimiento para los libreros, "nuestro puente con el lector", y para los autores, que este año han vuelto a batir el récord de obras presentadas, 634, que demuestra "la confianza de los autores en el premio".

Caída de un 25% en ventas

Por otro lado, Creuheras ha reconocido que el conflicto político que se vive en Cataluña ha llevado a un descenso de las ventas de un 25% en las librerías que pertenecen al holding, en las que la afluencia de público ha caído hasta en un 50%.

Según ha señalado, en el resto del Estado también ha habido "un cierto parón" en las ventas, aunque no con la intensidad que en el territorio catalán. El presidente del Grupo Planeta ha enmarcado este comportamiento en "una crisis del consumo que es generalizada" y en "que está todo el consumo en regresión".

Preguntado por si teme que haya un boicot a la empresa en Cataluña por el traslado de la sede social y fiscal a Madrid, Creuheras ha contestado que espera que no sea así porque "nuestras decisiones son profesionales, son desde el punto de vista empresarial". "Mi obligación es preservar a nuestros colaboradores y accionistas y el proyecto empresarial, y eso no tiene nada que ver con la política ni con los sentimientos. Son decisiones empresariales y en el mundo del libro más", ha comentado Creuheras, que ha considerado que "un libro se lee por muchas razones, por razones de interés personal y del autor, no del sello".