Philip Roth, un gigante de la literatura de EE UU, fallece a los 85 años Philip Roth. / Reuters Ganó en 1998 el premio Pulitzer de ficción por su aclamado libro 'Pastoral Americana' COLPISA / AFP Miércoles, 23 mayo 2018, 06:30

El prolífico novelista Philip Roth, una fuerza dominante en la literatura de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, falleció a los 85 años, informaron la noche del martes varios medios estadounidenses.

La revista The New Yorker reportó primero la muerte de Roth, quien ganó en 1998 el premio Pulitzer de ficción por su aclamado libro 'American Pastoral' (Pastoral Americana, 1997), en tanto el diario The New York Times confirmó la muerte citando a amigos cercanos del escritor.

Roth, quien vivió en Nueva York y Connecticut, fue un virtuoso ensayista y crítico, así como un observador de la sociedad estadounidense. Conocido por revisar la experiencia judío-estadounidense en sus trabajos, el escritor fue una importante referencia de la literatura de la post Segunda Guerra Mundial con la universalidad de su mensaje. «No escribo judío, escribo estadounidense», afirmó.

Logró mantener la sustancia de su obra en términos de calidad como de cantidad, demostradas en su ampliamente admirada triología política, que incluyó 'Pastoral Americana', así como «I Married a Communist» («Me casé con un comunista», 1998), y «The Human Stain» («La mancha humana», 2000).

Roth ganó los mayores honores de la literatura, a excepción del Premio Nobel de Literatura para el cual fue un eterno candidato.

La Academia Sueca anunció a inicios de mayo que en 2018 no se otorgará el Premio Nobel de Literatura a raíz de una crisis derivada de la campaña #MeToo contra el acoso.

Philip Milton Roth nació el 19 de marzo de 1933 en Newark, New Jersey, y sus abuelos fueron parte de la ola migratoria de judío-europeos a Estados Unidos en la primera parte del siglo XIX.