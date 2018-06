La Audiencia Provincial de Madrid levanta el secuestro de 'Fariña' El periodista Nacho Carretero acude al juicio oral por 'Fariña'. / Efe La Fiscalía considera que no se ha producdio ningún ataque contra el exalcade O Grove, Alfredo Brea D. ROLDÁN / AGENCIAS Madrid Viernes, 22 junio 2018, 11:54

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que revoca la resolución del Juzgado de Instrucción Número 7 de Collado Villalba de secuestrar el libro 'Fariña' como medida cautelar ante la demanda presentada por el exalcalde de O Grove, Alfredo Bea Gondar.

En la resolución, la sala estima el recurso de apelación presentado por el autor del libro, Nacho Carretero, y la editorial Libros del K.O., por lo que deja «sin efecto» las medidas cautelares adoptadas, con «expresa imposición» a la parte solicitante de las cosas procesales causadas en la primera instancia, «sin realizar especialmente declaración respecto de las devengadas en esta alzada».

El auto ha sido dictado por la Sección Número 20 de la Audiencia Provincial de Madrid, a raíz del recurso contra la medida cautelar dictada por el Juzgado de Collado Villalba, en febrero de 2018, ante la demanda del ex alcalde de O Grove que reclamaba que se retirara su nombre del libro y 500.000 euros por una supuesta vulneración del derecho al honor.

Y es que, el fiscal solicitó este jueves que se desestimase la demanda interpuesta, al considerar que no se ha producido ningún «ataque» al derecho al honor por parte del periodista y ha pedido que se deje sin efecto la medida relativa al secuestro de la obra.

Durante su intervención en la vista oral el representante del Ministerio Público sí manifestó, en cambio, que en los hechos que se imputan al exregidor en la obra contienen «inexactitudes» que, sin embargo, pueden ser rectificadas en las sucesivas ediciones del libro. Dichas inexactitudes, cuya rectificación sería «procedente» a juicio del fiscal, aluden a que en las páginas 234 y 242 del libro se menciona que Bea Gondar fue procesado en sendas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Estas afirmaciones, no obstante, «no son totalmente precisas» porque finalmente el exalcalde de O Grove resultó absuelto en ambas. Y es que, en su opinión, omitir esta circunstancia «podría inducir a error al lector». De ahí que proponga incorporar una nota pie de página «explicando que el aquí demandante fue absuelto en las dos causas».

En lo que respecta a las diversas entrevistas concedidas por Carretero en las que calificaba a Brea Gondar de «narcotraficante» el fiscal tampoco aprecia que se haya vulnerado el derecho al honor. Y ello porque si bien considera que dicho término «no es totalmente exacto» tampoco deja de tener «ciertos» visos de verosimilitud puesto que sobre el expolítico pesa una sentencia firme que le condenó cuatro años, siete meses y 15 días por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Así, el fiscal recuerda que para que el derecho a la información prevalezca sobre el derecho al honor es preciso que los hechos tengan relevancia pública y que la información sea «veraz». En este caso, para el representante del Ministerio Público el periodista no falta «totalmente» a la verdad cuando califica de «narcotraficante» a Bea Gondar. Si bien incide en que en los términos de la sentencia no se le condenó expresamente por narcotráfico, por lo que en el sentido estricto no sería un narcotraficante, sí se puede entender que se trata de un delincuente condenado por un delito relacionado «íntimamente» con el narcotráfico.