Confesiones de García Lorca

'Palabra de Lorca' es una compilación de 133 entrevistas concedidas por el poeta fusilado en 1936

VÍCTOR NÚÑEZ JAIME

Madrid

Viernes, 24 noviembre 2017

Quienes le conocieron dicen que a Federico García Lorca (1898-1936) no le gustaba conceder entrevistas. Los reporteros de España y de otros países, sin embargo, insistían en hablar con él poniendo como pretexto la publicación de alguno de sus libros o el estreno y las giras de sus obras de teatro. Así que por eso, por conciencia profesional, y no por gusto, el autor granadino aceptaba hablar con los periodistas. Porque en el fondo sabía que todo encuentro con la prensa constituía una promoción gratuita para su trabajo.

Pero en medio de cada conversación no era raro que soltara confesiones íntimas, tan espontáneas como reveladoras. Hasta ahora, la mayor parte de esas «valiosas entrevistas» se encontraba dispersa. Después de buscar en distintos archivos, Rafael Inglada y Víctor Fernández, dos investigadores de vidas de escritores, lograron reunir 133 entrevistas del poeta y dramaturgo fusilado a las afueras de su ciudad natal poco después el inicio de la Guerra Civil en un volumen que publica la editorial Malpaso.

«'Palabra de Lorca' nos brinda la oportunidad de descubrir las declaraciones y opiniones que el poeta compartió con el público. Conocer la visión del mundo que tenía Lorca nos ayudará a comprender mejor el alcance de su obra y las claves que lo han convertido en un clásico universal», explican los compiladores.

Las reflexiones de García Lorca giran en torno a su obra y al contexto en el que se desarrolla. «La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces, no se sabe dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen», dijo en una ocasión, cuando le preguntaron por su método de trabajo. No obstante, el autor de 'Romancero gitano' también se atrevía, justo antes del golpe de Estado de Francisco Franco, a hablar, por ejemplo, sobre los sentimientos nacionalistas: «yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política».

'Palabra de Lorca' incluye, además, los tres reportajes que aparecieron en el diario mexicano 'Excelsior' dos décadas después del asesinato del hombre que llevó el teatro a la España profunda. Escritos por Cipriano Rivas Cherif, uno de sus colaboradores más cercanos, los textos no escatiman en detalles de la vida amorosa, amistosa y sexual del poeta.