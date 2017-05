Nacho Guerreros: «Es un problemón para la sociedad tener al 25% de los alumnos machacados»

Fue en una conversación casual. Nacho Guerreros (Calahorra, La Rioja, 1970) charlaba con su amiga Sara Brun (Pamplona, 1972) cuando salió el tema del acoso escolar. Entonces el actor le confesó que había sufrido acoso escolar a los trece años, cuando vivía en la ciudad riojana. De esa experiencia y de esa charla salió la idea de escribir un libro los dos juntos sobre este drama para los escolares y sus familias. Pero no quería un libro sobre el fenómeno del ‘bullying’ sino sobre los testimonios de las víctimas. Y el primero iba a ser el actor de 'La que se avecina'. "Creo que lo teníamos antes más fácil porque el ‘bullying’ empezaba y terminaba en el aula. Ahora es continuo con las redes sociales o con el WhatsApp", explica el actor.

"Se ha incrementado muchísimo la violencia. Además, las redes hacen más líder al acosador ya que se siente respaldado y vitoreado cuando estas palizas las sube a las redes. Si que me gustaría que alguien controlase los contenidos de internet, que unos menores suban una paliza fácilmente es un error", añade el coautor de 'Yo también sufrí ‘bullying’' (Versátil), que reclama una reforma de la ley del menor. "Un joven con menos de 14 años es impune. Puede hacer lo que le dé la gana que no le va a pasar nada", comenta. Guerreros asegura que él tuvo suerte por dos motivos. El acoso escolar solo duró un año, cuando realizó "FP de Alineación, curso 1984-85", ya que al año siguiente se marchó a hacer el bachillerato a Vitoria donde residía parte de su familia. La segunda causa fue que gracias a "esos majaderos" descubrió que quería ser actor. "Y me dije que nunca me iba a volver a pasar", señala.

Pero también destaca que hay jóvenes que lo pasan fatal durante mucho tiempo. Pone como ejemplo al bailarín Carlos Alonso, que estuvo siete años bajo este drama; o la actriz Lucía Álvarez a la que llamaban Luciana Pavarotti. Ambos participan en el libro. "Está todo por hacer. Es una bola de nieve enorme y hay gente que habla, que pone soluciones y nadie les escucha. Ni una comunidad autónoma, ni un colegio o instituto sabe decir cuántos casos hay", denuncia Brun. "La mayoría de los tests que existen para medir el bullying lo único que hace es victimizar otra vez a la víctima", señala la periodista navarra, que también se queja de que no se hacen pruebas psicológicas. "Pasan uno que pregunta a qué se dedican tus padres. No tiene sentido", añade la coautora, que reclama mucha más acción por parte de las administraciones en este asunto y que los colegios "no digan que tienen ‘bullying’".

“Es un problemón para la sociedad tener al 25% de los alumnos machacados, porque luego esa gente va a crecer y le va a quedar unas cicatrices tremendas”, comenta Guerreros, que presentará 'Yo también sufrí bullying’' en Calahorra el 16 de junio. Un libro en el que los autores han recogido los testimonios de víctimas y han recopilado opiniones de expertos en psicología y educación en general, y en el acoso escolar en particular. Iñaki Piñuel (doctor en Psicología), Araceli Oñate (directora del informe Cisneros X), Jero García (presentador de Hermano Mayor), Inés Gasca (orientadora educativa), Teresa Martínez-Arrieta (EMDR), Fundación ANAR, Asociación Amacae (Madrid), Levántate contra el Bullying (Pamplona) o Kamira (Navarra) son algunas de las voces de este libro. "El acoso escolar no es cosa de niño", afirma.