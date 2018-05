Laura González Cabrera: «La palabra es solo la puerta a otra incógnita» Laura González Cabrera en la galería Ángeles Baños. :: pakopí La obra que expone en la galería Ángeles Baños de Badajoz relaciona palabra y pintura, otorgando al espectador un papel principal MARTÍN CARRASCO BADAJOZ. Domingo, 6 mayo 2018, 10:53

La obra que Laura González Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) expone en la galería Ángeles Baños de Badajoz relaciona palabra y pintura, otorgando al espectador y al espacio un papel principal en la aprehensión de esta correspondencia. ¿Un toque de atención a nuestra falta de «digestión» perceptiva en el proceloso mundo de las imágenes que nos invaden?

-En primer lugar, ¿cómo entiende la práctica artística?

-Como ejercicios de aproximación a «algo», o definir estrategias para acortar distancias a ese «algo» tan incierto como real que somos nosotros mismos. Por tanto lo veo como un ejercicio de honestidad, no de estilo.

-Ello entraña un discurso en torno al conocimiento perceptivo y al mismo tiempo define una búsqueda estética.

-La proximidad y la posibilidad de intimidad con uno mismo y con el otro son inspiradoras, reveladoras y necesarias. Forman parte de la higiene emocional del ser humano. Mediante la práctica del arte uno define sus propias estrategias para realizar este movimiento de aproximación, este recorrido, por tanto también es un ejercicio de libertad. En la práctica artística soy plenamente consciente de que elijo cómo hacer algo todo el tiempo y acepto la realidad de sus consecuencias. También acepto la incertidumbre de no saberlas mientras tanto. La originalidad no es otra cosa que la forma que toma esta incertidumbre en el trayecto de aproximación.

-¿De dónde suele partir?

-Parto de un encuentro con algo o con alguien que no espero y me conmueve. Sería como la breve descripción que hace Francis Ponge en La rabia de la expresión cuando se pregunta «¿cómo aparece un pájaro en la vida de un hombre? Como una sorpresa en el campo de su visión». Esta aparición pueden ser unas palabras, un espacio, un poema, una melodía, unos sonidos, una persona.

-¿De qué manera se concreta esta «sorpresa» en Refugio?

-Precisamente de esto último: del encuentro con los sonidos que emite una persona dentro de un espacio muy concreto. En definitiva, siempre parto de un rastro que traduzco como un síntoma o secuela de «algo». Luego están las personas, casi siempre hay sujetos vinculados a estos rastros o signos de que algo ha sucedido o va a suceder, alguien al otro lado que a veces cobra relevancia.

-¿Cómo realiza esa traducción a la plástica?

-Estos encuentros suelo registrarlos en palabras -si es que no lo son ya-, y a partir de ahí inicio el proceso de transcripción gráfica a dibujo o pintura a través de códigos numéricos y reglas de transformación geométricas.

-¿Dónde el poder de las palabras?, ¿cómo expresan la experiencia?

-Toda experiencia es, por definición, autobiográfica. Además la experiencia no necesita de la palabra para ser vivida. La experiencia «es», existe antes de su representación en imágenes o palabras. Recuerdo que durante parte de mi adolescencia tenía en una caja pequeños objetos sin utilidad que me regalaban o que encontraba y los guardaba porque me llamaban la atención. Escribí sobre la caja «objetos sensibles» porque habían sido testigos de experiencias significativas. Esos objetos venían a ser relatos sin texto. Ahora son las palabras las que cumplen esa función en mi trabajo. Son señuelos de relatos aún cuando no son legibles. Además las palabras atraen, persuaden e inducen la atención del otro. En los juegos de seducción es donde sucede todo lo que imaginamos y lo que no podíamos ni imaginar.

-Por otro lado, ¿qué función cumplen los murales en sus proyectos expositivos?

-Antes de comenzar el proyecto sabía que haría una intervención mural en la galería. Escribir/pintar sobre los muros y las paredes es un ritual simbólico y mágico, lo vemos desde las cavernas hasta las celdas de los presos. En un caso sirve para propiciar la caza y en otro para estimular el paso del tiempo. Lo que invoco es alcanzar a ese «pájaro», como diría F. Ponge, del que nace el relato, ese elemento sorpresivo. Alcanzarlo con el entendimiento poético. En cualquier caso, al intervenir en las paredes del espacio no solo se invocan cosas, también se deja constancia de la experiencia espacial, como en la danza, porque se convierte en soporte, en algo que recibe y acoge. El mural que he realizado en la galería parte de los diagramas diseñados que aparecen en los cuadros. Inserté en ellos tres poemas que tienen que ver con el encuentro del que parte la exposición. Hablan del secreto que invocan.

-Me interesa una reflexión sobre Refugio en relación a otros proyectos.

-Las dos anteriores exposiciones individuales tenían por título 'Preludio y fuga' y 'Fuga'. Son palabras/señuelos de episodios autobiográficos, sí. En este caso 'Refugio' quiere decir huir en retroceso, una especie de salida secreta que permite escapar en caso de necesidad. Se trata de un movimiento natural que también hacen los animales cuando visualizan al depredador, serpentean y retroceden. 'Refugio' es acercarse a un lugar seguro, no es una huida sin más. Aquí sabes a dónde acercarte porque ya has estado alguna vez allí. Realizas este movimiento después de haberte hecho la pregunta pertinente, y cuya respuesta te ha permitido visualizar el peligro. En definitiva, es un ejercicio de conciencia y aproximación al lugar de origen, un ejercicio de presencia y de silencio. De ahí la importancia del estado de alerta durante todo el proceso.

-¿Cómo se manifiesta este estado de alerta?

-En la precisión de los gestos para que aparezcan signos a pesar de la reiteración perpetua, y también en la computación de 'celdillas' para ocupar las superficies hasta los bordes previstos.

-Por último, están sus trampantojos, el camuflaje de las palabras. ¿Qué esconden o des/velan?

-La actual proliferación compulsiva de imágenes me produce ceguera, agotamiento y falta de interés. Es paradójico tratándome de una artista visual porque también me ocurre con las imágenes producidas por el arte (también y sobre todo). Lo que me sigue interesando de ellas es la situación en que aparecen, el escenario, y el proceso que las hace aparecer, la «hechura». Me gusta esta palabra, «hechura», porque contiene tiempo, esmero y atención. En mi caso la palabra es solo la puerta a otra incógnita. Así que el secreto sigue a salvo.