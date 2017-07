«Interpretar al malo del cuento siempre es más divertido y también más difícil» 02:24 El actor Pablo Derqui posa junto al Genio Protector de la Colonia en la sede del Festival. :: BRÍGIDO El catalán, que se mete en la piel del emperador Calígula hasta mañana, se toma su participación en el Festival de Teatro Clásico como todo un retoPablo Derqui Actor MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Sábado, 15 julio 2017, 08:55

Algunos lo conocen por interpretar a Enrique IV de Castilla en la serie de televisión 'Isabel'. Otros por ser el malo malísimo de la película 'Los ojos de Julia', en la que se las hizo pasar canutas a Belén Rueda. Desde el miércoles, en la capital autonómica, se le conoce, (y recordará por mucho tiempo), como Calígula. El actor Pablo Derqui, que se estrenó entre aplausos y levantada masiva del graderío el pasado miércoles, reconocía antes de que comenzara el espectáculo sentir miedo a la par que placer por actuar en el Teatro Romano, monumento que conoció cuando tenía 7 años.

-¿Cómo se ha preparado este personaje?

-Siguiendo las indicaciones de Mario Gas y la parte dura del autor, Albert Camus, que no es poco porque es un texto difícil. A veces llegar a transmitir la dramaturgia lo más limpiamente posible es un esfuerzo grande. Uno siempre tamiza o filtra sin querer. En el caso de Calígula, por ejemplo, tenemos muchos referentes ya hechos en la historia o tenemos una manera de cómo hay que hacer Calígula. El loco, el sanguinario, el piradito. Y hemos rehuido de eso, porque creemos que el texto no lo tiene. Sí que es alguien particular, que está muy afectado por unas circunstancias. Pero por el contrario extremadamente lúcido, o mejor aun, inhumanamente lúcido. Es un personaje que se sale de los moldes humanos. En el fondo y en la superficie, también es cruelmente pedagogo de los demás, que de entrada no le han pedido que les de ninguna lección de nada, pero como él tiene el poder, quiere despertar a la gente para que se den cuenta de que no son libres. De que están sometidos.

-¿Cómo le proponen esta obra?

-Mario me preguntó un día que si haría un Calígula con él, y mi respuesta fue, sí claro. Lo hago si lo haces tú. Pero como tantas cosas que se hablan. Y de pronto todo fue como muy rodado, incluso que fuera en Mérida.

-Trabajar con Mario Gas, ¿cómo ha sido?

-Ya lo conocía, había trabajado con él en 'La muerte de un viajante' allá por el año 2009 y fue una experiencia muy chula. Yo era más joven todavía, más inexperto, él me dio unas cuantas lecciones como tortas bien dadas y tenía muchas ganas de repetir. Es un referente en el teatro de nuestro país y de Europa, tiene muchos montajes a sus espaldas. Tiene mucha conciencia de cómo respira un espectáculo, de cómo se cocina. Es muy paciente con los actores, y tiene mucha conciencia de la artesanía de su labor. Es algo que a mí me desesperaba al principio porque yo necesitaba como un papá que me guiara, y él no. Él entiende que cada actor encuentra su camino. Entonces está ahí, como para reírse un poco de ti. Y por todo esto, yo siempre estoy encantado de trabajar con él.

-¿Se nota que también es actor a la hora de dirigir? ¿Suma o resta?

-En el caso de él suma, igual hay otros directores que no. Pero en su caso estoy seguro. Porque hace muchos años que es actor y director, tiene mucho callo. Algo que le caracteriza es la mirada desapegada y más tranquila. Sosegada. Y eso llama la atención, sobre todo porque muchos actores y directores padecen de ansiedad, y eso va en decremento del trabajo. Él controla muy bien los tiempos, el trabajo requiere además una tranquilidad y una respiración. En ese sentido es muy artesano, y a mí me gusta ver mi oficio así. Es lo que creo que nos salva de creernos Maradona, de elevarnos para las nubes. Y él es más consciente de eso.

Ámbito profesional

-Parece que siempre le toca interpretar personajes un tanto excéntricos, ¿cómo lo lleva?

-Se me da bien llevar la locura. Yo siempre he querido ser un ídolo de adolescentes, y no he podido. Yo quería estar en los póster de las jovencitas, en las carpetas, pero no va a ser. Hubo un tiempo que sí que estuve sorprendido, pensé «qué raro, siempre me toca hacer personajes así». Pero por otro lado piensas que son más chulos de interpretar porque tienen más aristas. Es curioso. Al principio sí que me chocaba. Pero después me di cuenta de que era una suerte, porque eso quiere decir que me ven capaz de meterme en la piel de esos personajes. Suelen ser además muy difíciles. Porque un malo como 'Los ojos de Julia' es terrible. Pero el esfuerzo de un actor es hacerlo inquietantemente atractivo, aunque sea el malo de la película. Porque si de primeras le creas un rechazo a los espectadores, no generas interés. Aunque te dé repulsión tiene que dar morbo. Y ahí es donde está el trabajo, conseguir que te quieran además de que te odien.

-¿En qué espacio se encuentra más cómodo teatro, cine o televisión?

-Yo me he formado en el teatro, y quizás es donde me siento más cómodo. También lo sufro más a veces, porque es lo que más me gusta. Pero me apetece hacer más cine, está difícil. Hago algo de vez en cuando, pero casi que he trabajado más fuera de España que en España en este aspecto. También he tenido la suerte de hacer televisión, bastante últimamente y también es una escuela buenísima. Son registros totalmente diferentes. Pero sí, me gustaría hacer más cine y comedia, por ejemplo. El loquito también puede hacer cosas más normales (risas).