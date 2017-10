El Gobierno centra el combate contra la piratería en los jóvenes La campaña 'No piratees tu futuro', que emitirán televisiones, cines y radios, busca convencerles de que con las descargas matan sus propias aspiraciones ALFONSO TORICES Madrid Jueves, 5 octubre 2017, 18:07

Cuatro jóvenes, un futbolista amateur, una cantante que promete, un aspirante a director de cine y una escritora en ciernes, son el núcleo de la campaña audiovisual que el Gobierno pondrá en marcha mañana para sensibilizar a los miembros de este grupo de edad, el más activo en las descargas ilegales, de los daños irreparables que en la actividad cultural y deportiva provoca la piratería.

Los amigos de los protagonistas de los anuncios están convencidos de que están ante el futuro Balón de Oro, la nueva India Martínez, el próximo Bayona o la sucesora de Care Santos. Pero nadie más lo sabrá jamás, lamenta una voz en off, porque por culpa de la piratería, aclara en cada uno de los cuatro vídeos el narrador, "nunca jugará como profesional", "nunca vivirá de la música", "nunca podrá dirigir una película" ni "nunca le publicarán su libro". La moraleja que cierra cada 'spot' de 21 segundos es idéntica y coincide con el lema de la campaña: si no quieres truncar tus aspiraciones como creador, técnico cultural o deportista o las de los que te rodean "No piratees tu futuro". Se trata de poner a cada joven en la piel del pirateado y convencerle de que las descargas ilegales matan sus propias aspiraciones profesionales.

La campaña, lanzada por el Ministerio de Cultura y apoyada por La Liga, se difundirá durante los próximos tres meses de forma gratuita en todas las televisiones nacionales y en las principales plataformas de cable, en cines, en varias radios, en web y redes sociales, así como en estaciones y trenes, gracias a la colaboración de las empresas propietarias o distribuidoras.

Apoyo de famosos

El actor y director Daniel Guzmán, que condujo el acto de presentación, señaló que hay que explicar a los jóvenes que "piratear es robar" y que "cada vez que haces un 'click' de descarga ilegal en internet o en el móvil tiene unas consecuencias nefastas para creadores y deportistas, y para todos los que trabajan a su alrededor, pues sus empleos desaparecen". Un colectivo nada desdeñable, pues en el sector cultural trabajan en España 545.000 personas, un 3% de los ocupados, a los que hay que sumar los que se dedican al fútbol o los trabajos auxiliares vinculados al mundo artístico, como peluquería, maquillaje, técnicos, transporte, hostelería, comedores, etc.

El jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres avisó de que "la piratería pone en peligro el futuro del fútbol", la novelista y periodista Julia Navarro recordó que "hay muchos puestos de trabajo en riesgo detrás de una creación pirateada" y la actriz Maribel Verdú pidió que se tenga claro que "el talento se paga" y que sin financiación no hay actividad cultural. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, indicó que la campaña busca que "la sociedad entera se involucre en esta lucha" y espera que "de aquí surja la primera generación antipiratería de Europa".